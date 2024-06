Usuarios elogian el talento y la belleza de Marisol en redes sociales: "Única e inigualable"

Marisol es una querida artista de la música, conocida como 'La Faraona de la Cumbia' y sus grandes éxitos musicales que suenan a través de los años. La artista compartió un video en redes sociales y recibió muchos halagos de usuarios.

La cantante Marisol es una artista muy reconocida en la cumbia peruana desde hace más de 20 años. Desde muy joven, ha resaltado en la música por su gran talento musical y el gran esfuerzo que le ha puesto a través de los años.

Es conocida por interpretar éxitos como "La Escobita", "Si Me Ibas a Dejar", "Gitana", "Te Olvidaré", "Solterita", "El Marimix", "El Divorcio", entre muchos más. Cuenta con una trayectoria musical increíble y su música es escuchada a nivel internacional.

Por medio de sus redes sociales, Marisol se animó a realizar un famoso trend donde resalta que hay niveles. En el video se escucha decir: "CC te dicen, oye tú que le dirías a esa que te copia, que quiere ser cómo tú" y eso la artista baila una famosa canción que dice: "Para llegar a este nivel, tienes que nacer de nuevo".

El video de Marisol en su cuenta de TikTok se volvió viral rápidamente. Muchos usuarios comentaron que no hay artista femenina que se compare con el nivel de la 'Faraona de la Cumbia'. Algunos fans elogiaron aún más su belleza por cómo lucía en el trend.

"Que belleza, la única FARAONA de la cumbia. Marisol desde Lambayeque", "Única mi amiga Marisol ¿O no?", "La única e inigualable Marisol 'La Faraona de la Cumbia'", "La Faraona es única, no hay copia", "Pasan los años y sigue igual de linda", "No hay dos reinas en un palacio, solo tú, eres mi cantante favorita", "Está guapísima Marisol, no hay más", "Marisol es lo mejor de la cumbia", fueron algunos de los comentarios.