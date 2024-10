Vali Valilon emocionada por hermoso detalle de Álvaro Stoll: "Que ya me pida matrimonio"

Hoy en el programa de Habla Kausa, los integrantes de Hermanos Yaipén llegaron junto al colombiano Marlon Arenas para presentar su nuevo tema "Por un webón". Aunque, el artista Álvaro Stoll aprovechó la oportunidad para entregar un bello detalle a la querida locutora Vali Valilon.

Hermanos Yaipén es una de las agrupaciones de cumbia con mayor éxito en el país y en esta ocasión, viene promocionando su más reciente tema musical "Por un Webón" en colaboración con Marlon Arenas. Todos los chicos llegaron al programa radial de Habla Kausa, pero hubo una bella e inesperada sorpresa en vivo.

Álvaro Stoll sorprendió a la querida locutora Vali Valilon con un bello ramo de rosas. La influencer quedó sorprendida por el bello detalle del integrante de cumbia, aunque hubo la presencia de un poco de celos, ya que la locutora había recibido flores hace un tiempo del creador de contenido Alonso Acuña.

"El tal Alonso ha hecho algo así. A mi no me parece que yo estando de gira, estando de viaje y por aquí alguien rondando... la señorita 'ja ji ji' que lindo y todo ¿no?", expresó el artista en el programa. A lo que la locutora dijo: "Si va a venir a darme un detalle lindo y luego, me va a celar de esa manera que ya me pida matrimonio al menos. Las cosas directamente, aquí no me viene con jueguitos. Igual muchas gracias por el detalle".