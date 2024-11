¡Van con todo! César BK y Erick Elera ya estrenaron su colaboración musical "Te extraño bebé"

El cantante César BK la viene rompiendo en las plataformas digitales con el éxito de sus canciones y ahora, acaba de llegar con un nuevo éxito. "Te extraño bebé" es el nuevo tema que acaba de estrenar junto al cantante y actor Erick Elera.

Hace unos días, César BK había anunciado con mucha emoción el lanzamiento oficial de su tema "Te extraño bebé" junto al reconocido artista Erick Elera. Después de mucha espera, esta canción se estrenó el último lunes 4 de noviembre a las 9:00 p.m. en su canal de YouTube. Desde su lanzamiento, ya viene sumando miles de reproducciones y al público le ha encantado esta colaboración musical.

"Bueno familiares y amigos es la primera colaboración tan importante que hago, no saben lo muy emocionado y agradecido que estoy. Me encantaría que pudiesen darle una escuchada y dejarle un bonito comentario si así lo desean" , expresó en sus redes compartiendo el videoclip. Por su parte Erick Elera reposteo la publicación de César BK comentando "Vamos con todo".

Desde su estreno en YouTube, el público no ha parado de escucharla y comentando el éxito de la canción de César BK junto a Erick Elera. Sin duda, se convertirá en al favorita del público y alcanzará miles de reproducciones como sus antiguas producciones musicales.

"Que buena cumbia!", "Linda canción, me encanta", "Super dueto, la rompieron", "Me encanta, buena Cesitar, que sigan los éxitos", "Temazo como siempre", "César definitivamente esta creciendo", "Que hermoso video me encantó tu nueva canción con Erik Elera muchos éxitos a los dos", "Está muy buena la canción, ojalá llegue al millón", "Buen tema y buen acompañamiento", fueron algunos de los comentarios en su canal de YouTube.