Yrma Guerrero habla sobre los comentarios de haters que recibe: "No doy pie a que me lastimen"

Corazón Serrano es una agrupación que ha logrado posicionarse entre las favoritas del público a nivel nacional e internacional. En una entrevista, Yrma Guerrero habló sobre los comentarios de haters que la atacan a ella y al grupo de cumbia.

La artista Yrma Guerrero junto a sus hermanos fundaron Corazón Serrano hace más de 33 años. Desde entonces, han luchado contra todo para seguir avanzando en su carrera musical y llevar a la agrupación por todo el país. Sus canciones han traspasado frontera y cuentan con miles de seguidores que apoyan a su delantera musical.

En una entrevista, la cantante fue consultada sobre los continuos ataques que sufre ella y el grupo de cumbia de los haters. Ante ello, Yrma comentó que no para pendiente de lo que opinan las personas que quieren lastimarla.

"Si yo voy a vivir de lo que me dicen de 'Oye, ya estás vieja', 'ya estás gorda', ¿Acaso yo vivo de su comentario? Yo soy feliz con lo que siento, como me veo, como estoy. Yo tomo como un consejo sabio de alguien que me importa, pero de otra persona que solamente lo hace con una finalidad de lastimarte, no. Yo soy una de las personas que todos los días me baño en harto aceite de orgullo, de bastante entusiasmo y no doy pie a que ciertos comentarios me lastimen", dijo.