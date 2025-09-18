Alianza Lima vs. U. de Chile EN VIVO: conoce el canal y las alineaciones para el partido por Copa Sudamericana

Alianza Lima y Universidad de Chile se miden en el estadio Alejandro Villanueva por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro comienza a las 7.30 p. m. en Perú y 8.30 p. m. en Chile. La vuelta se jugará el jueves 25 de septiembre en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, sin presencia de público por una sanción de Conmebol.
Alianza Lima busca sacudirse de la presión
El conjunto íntimo afronta este compromiso con la necesidad de dejar atrás su última caída en la Liga 1, donde perdió 4-3 frente a Deportivo Garcilaso, resultado que encendió las alarmas entre sus hinchas. Sin embargo, el rendimiento internacional ha sido distinto. Alianza eliminó con autoridad a Universidad Católica de Ecuador y a Gremio de Brasil, mostrando solidez en casa y de visita.
Para este choque, el técnico Néstor Gorosito cuenta con refuerzos importantes: Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Kevin Quevedo regresan tras cumplir fechas de suspensión en la liga local.
Universidad de Chile llega con bajas y sin hinchada
La "U" accedió a cuartos gracias a un fallo de la Conmebol que descalificó a Independiente por los disturbios en Avellaneda durante el partido de octavos. Esa misma sanción impide que sus seguidores estén en Matute para la ida y en Coquimbo para la vuelta.
El técnico argentino Gustavo Álvarez no podrá contar con Nicolás Ramírez, Israel Poblete y Lucas Di Yorio, todos en proceso de recuperación.
Alineación confirmada de Alianza Lima y U. de Chile
Las oncenas iniciales ya fueron confirmadas. Alianza Lima saldrá con: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, César Burlamaqui, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Hernán Barcos, Eryc Castillo.
Por la visita, el once de la U. de Chile será: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda; Lucas Assadi y Nicolás Guerra.
En los antecedentes entre ambos clubes, Universidad de Chile tiene una ligera ventaja: dos triunfos frente a una victoria de Alianza y un empate. Los chilenos anotaron nueve goles, mientras que los blanquiazules registran ocho.}
¿Dónde ver el partido en vivo?
El duelo se transmitirá en exclusiva por ESPN para toda Latinoamérica, disponible en operadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV. Además, los fanáticos podrán seguirlo vía streaming a través de Disney Plus.
Alianza Lima busca un triunfo que le permita viajar a Coquimbo con ventaja, mientras que Universidad de Chile intentará sorprender en Lima pese a las ausencias y la falta de apoyo en las tribunas. La cita promete emociones de inicio a fin, con dos equipos históricos que quieren dar un paso firme hacia las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.