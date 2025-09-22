Balón de Oro 2025 EN VIVO: conoce la votación final al mejor jugador del mundo y todos los demás premios

París vibra con la expectativa del Balón de Oro 2025, la gala que reúne a las máximas figuras del fútbol mundial. Este lunes 22 de septiembre, el histórico Théâtre du Châtelet acoge la premiación de France Football, que reconocerá a los mejores de la temporada en distintas categorías: desde el codiciado Balón de Oro masculino y femenino hasta los trofeos Kopa, Yashin, Gerd Müller, Sócrates y los premios a clubes y entrenadores destacados.

Así van las premiaciones en el Balón de Oro 2025:

Lamine Yamal repite con el Trofeo Kopa masculino. El delantero del FC Barcelona se consagra como el mejor jugador joven del mundo por segundo año consecutivo.

"Muchas gracias por el premio, es un honor estar aquí otra vez. Quiero agradecer a mi club, el FC Barcelona, y a la selección porque sin ellos no estaría aquí. Obviamente también a mi familia, ya que sin ellos no estaría aquí. Espero seguir trabajando y ganar muchos más", expresó con humildad.

💬 Lamine Yamal's speech on stage, after winning the 2025 Kopa Trophy#ballondor pic.twitter.com/bEdmofANpI — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Vicky López conquista el Trofeo Kopa femenino

La joya española del FC Barcelona dedicó el galardón a su madre: "Gracias a mi familia. Se lo dedico a mi madre, que desde el cielo me cuida y me está protegiendo para ser mejor persona. Espero que estés orgullosa de mí, te extraño", dijo visiblemente emocionada.

Welcome to the Kopa Trophy winners club Vicky! #ballondor pic.twitter.com/yOjRe9nbCf — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Sarina Wiegman recibe el Trofeo Johan Cruyff Femenino

La entrenadora inglesa fue reconocida tras llevar a su selección a ganar la Eurocopa Femenina 2025, confirmando su lugar como una de las estrategas más exitosas del fútbol mundial.

Luis Enrique, mejor entrenador masculino del año

El técnico español se llevó el Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador del fútbol masculino. Luis Enrique no pudo estar presente, ya que el PSG disputaba en ese momento un partido de la Ligue 1 ante el Olympique de Marsella. En un mensaje de agradecimiento, expresó:

"Quiero agradecer a mi familia por este especial momento y a toda la gente del PSG que forma parte del club, los jugadores que nos han acompañado en este increíble año".

Luis Enrique from @PSG_inside is the Men's Johan Cruyff Trophy winner!



He got a message for us 💬#ballondor pic.twitter.com/I9lzAXSQz1 — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Gianluigi Donnarumma, el mejor portero del planeta

El guardameta italiano, ahora en el Manchester City tras su brillante temporada con el PSG, se llevó el Trofeo Johan Cruyff Masculino al mejor arquero del mundo.

"Es un placer recibir este trofeo. Hemos conseguido unos resultados magníficos, quiero agradecer a todos mis antiguos compañeros, gracias a ellos estoy aquí. Me estoy centrando en mi nueva aventura, quiero dar las gracias al City, tenemos que cumplir tantos objetivos. Espero poder lograrlos todos. Y quiero dar las gracias a mi familia, en los peores momentos han estado a mi lado", declaró emocionado.

💬 Gianluigi Donnarumma speech after winning the 2025 Men's Kopa Trophy#ballondor pic.twitter.com/wTpn27pQmm — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Hannah Hampton, la reina de la portería femenina

La guardameta inglesa se quedó con el Trofeo Johan Cruyff Femenino. "No creo que este premio sea solo para mí, yo sigo la senda de los grandes porteros. Junto a las demás nominadas es un orgullo. Gracias a mi familia y a los sacrificios que habéis hecho. A veces hay experiencias negativas y a veces lo pasamos mal. Nos tenemos que apoyar, hay gente que sonríe pero lo está pasando mal", señaló con un mensaje de aliento

💬 Hannah Hampton"s speech after winning the 2025 Women's Kopa Trophy#ballondor pic.twitter.com/n2993q6xUF — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Viktor Gyökeres, máximo goleador del año

El delantero sueco del Sporting de Lisboa, autor de 52 goles en la temporada 2024-25, conquistó el Trofeo Gerd Müller Masculino.

"Gracias a todos mis compañeros, ha sido una temporada estupenda. Me llevo recuerdos de lo que hemos conseguido todos juntos. Desde que empecé a jugar quería marcar goles. He vivido momentos complicados, pero sigo aquí y me siento muy bien. Ahora arranca una nueva etapa de mi carrera", expresó tras recibir el premio.

Ewa Pajor, artillera imparable

La delantera polaca del Barcelona se llevó el Trofeo Gerd Müller Femenino. "Es un privilegio formar parte de este club tan fantástico. No es fácil estar aquí. Este año ha sido muy especial para mí. Amo el fútbol y estoy orgullosa de haber ganado un premio para inspirar a las niñas que nos miran. Gracias a todos", comentó emocionada.

Ewa Pajor & Viktor Gyökeres are our Gerd Muller Trophy winners ⚽️🎯#trophéeGerdMuller #ballondor pic.twitter.com/exXgcJ0FHt — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

¿Dónde seguir la gala del Balón de Oro 2025?

La ceremonia se realizará en el emblemático Théâtre du Châtelet de París y llegará en vivo a toda Sudamérica. Los fanáticos podrán verla por ESPN y la plataforma Disney+, además de la transmisión gratuita en el canal de YouTube de Claro Sports desde las 12:00 p.m. (hora peruana).

En conclusión, la noche del Balón de Oro 2025 confirma, una vez más, por qué esta gala es el evento más esperado del fútbol mundial. Entre estrellas consagradas y jóvenes promesas, cada categoría reúne a los nombres que marcaron la temporada y encendieron la pasión de los hinchas.