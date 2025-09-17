Bayern Múnich vs. Chelsea: horario y canal para ver el partido de hoy por la UEFA Champions League 2025

Bayern Múnich y Chelsea se enfrentan este miércoles 17 de septiembre en el Allianz Arena por la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-26. El partido se jugará a las 14:00 horas de Lima, con ambos equipos buscando iniciar con victoria esta nueva edición del torneo europeo más importante.

Bayern Múnich busca comenzar con pie derecho

El conjunto alemán, dirigido por Vincent Kompany, encara este estreno sin Thomas Müller, histórico referente del equipo, ni con Jamal Musiala, quien se encuentra fuera por una lesión grave. A pesar de estas ausencias, el Bayern contará con figuras de peso como Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz, Manuel Neuer y Joshua Kimmich para tratar de sumar los primeros tres puntos en la Champions.

Actualmente, los bávaros lideran la Bundesliga con 9 unidades y vienen de una racha positiva de 5 partidos sin perder ante Hamburg SV, FC Augsburgo, RB Leipzig, SV Wehen Wiesbaden y VfB Stuttgart respectivamente.

Kompany alista un esquema 4-2-3-1 con Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmick, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane como posibles titulares.

Chelsea quiere extender su buen momento

El Chelsea llega al Allianz Arena tras consagrarse campeón del Mundial de Clubes de la FIFA, reforzando su candidatura a pelear por la Champions. El equipo dirigido por Enzo Maresca destaca por contar con jugadores como Cole Palmer, Pedro Neto, Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Estevao y Alejandro Garnacho. En la Premier League, Chelsea ocupa la quinta posición con 8 puntos tras las primeras cinco fechas.

Los ingleses también alinearían un 4-2-3-1 con: Robert Sánchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo; Neto, Palmer, Gittens; Joao Pedro.

What are your predictions for Wednesday's games? 🔮



Test your knowledge 👇 #UCLpredictsix | @cryptocom — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 17, 2025

¿Dónde ver el Bayern vs. Chelsea por UEFA Champions League 2025-26?

El Bayern vs. Chelsea se podrá ver en vivo desde el Allianz Arena este miércoles 17 de septiembre a las 14:00 horas de Bogotá (2:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador). La transmisión estará a cargo de ESPN, disponible en Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, así como en la plataforma y aplicación Disney Plus.

Los aficionados esperan un encuentro repleto de emociones, con dos plantillas de élite que buscan marcar el inicio de su camino en la Champions League 2025-26 con una victoria.

En conclusión, ambos equipos buscan empezar la Champions con buen pie, en un encuentro que promete emociones, goles y un despliegue táctico de primer nivel, marcando el inicio de una fase de grupos que se perfila como una de las más competitivas de la temporada.