Carlos Zambrano y su picante mensaje para Universitario a poco del cierre del Clausura: "Aún no ha ganado. No es el mejor"

Este fin de semana concluirá el Torneo Clausura 2024, y la expectativa por conocer el desenlace de este segundo torneo del año es intensa. Alianza Lima aspira a llevarse este campeonato corto, mientras que Universitario de Deportes busca coronarse campeón nacional de manera directa.

Ambos equipos, íntimos y cremas, están empatados en puntos, y todo apunta a que la decisión se tomará por diferencia de goles, un aspecto en el cual la 'U' lleva ventaja. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Carlos Zambrano calienta el cierre del Torneo Clausura

Este lunes 28 de octubre, Carlos Zambrano comentó sobre el desempeño de Alianza Lima en la Liga 1 Te Apuesto 2024 y se refirió a la última jornada del Torneo Clausura. En una entrevista con el programa deportivo 'Fútbol Champán', el popular "León" afirmó que Universitario no es el mejor equipo de Perú esta temporada, ya que lograron el Torneo Apertura por diferencia de goles y no por puntos, lo que demuestra lo disputado que ha estado todo.

En ese contexto, Zambrano destacó que Alianza Lima también ha estado en la lucha por el título, aunque siente que no se le reconoce el mérito suficiente.

"En los clásicos no hay favoritos. Sporting Cristal se jugaba muchas cosas, no es que estaba muerto. La 'U' ya sale a excusarse que no estaban bien y todo. Cristal estuvo muy bien. Dicen que Universitario está bien, que fue mejor este año, que mejor jugó, pero el Apertura lo ganó por goles", empezó diciendo.

"Aquí no hablemos que es el mejor equipo porque por puntaje aún no ha ganado. Este Clausura también se va a definir por goles. Tampoco hablemos que es el mejor. Puede jugar mejor, pero no es el mejor equipo", acotó.

Espera que Chankas no haga lo mismo que en el Apertura

El central de la selección peruana admitió que Universitario ha logrado vencer a rivales directos, lo que podría darle una ventaja en la lucha por el título. Además, lanzó un comentario picante al expresar su deseo de que Los Chankas no sufran otra derrota abultada como en la última fecha del Apertura.

Cabe recordar que el equipo de Andahuaylas sufrió una derrota con un marcador abultado en el Monumental, lo cual permitió que el conjunto dirigido por Fabián Bustos se consagrara ganador del primer torneo corto del año, superando a Sporting Cristal.