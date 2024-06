Gianluca Lapadula y su fuerte mensaje a Ricardo Gareca previo al partido contra Chile: "Solo hay Perú"

Gianluca Lapadula tuvo un papel destacado en la victoria de la selección peruana sobre El Salvador antes del inicio de la Copa América 2024. A pesar de no tener su mejor actuación y fallar un penal en la segunda mitad, el delantero del Cagliari se mantuvo optimista y dejó un mensaje para Ricardo Gareca, el entrenador de Chile y el primer rival en la competencia.

Además, el jugador ítalo-peruano abordó las preguntas sobre el sistema táctico utilizado por Jorge Fossati en la selección peruana. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Gianluca Lapadula le deja fuerte mensaje a Ricardo Gareca

Después del triunfo contra El Salvador, Gianluca Lapadula expresó su aprecio por su exentrenador, pero afirmó que esto no les impedirá buscar la victoria en el comienzo de la Copa América 2024. A pesar de una tenue participación, el equipo peruano llega a la Copa América con gran determinación.

"Le tengo un gran cariño al 'Tigre' (Gareca), pero será un gran partido contra Chile. No hay (sentimentalismo), solo hay Perú. Yo solo tengo un pensamiento, que es el primer partido de la Copa, y me enfoco en eso", manifestó para Movistar Deportes.

Cuando le preguntaron sobre el recién implementado sistema de Jorge Fossati, el delantero de 34 años destacó que se sintió a gusto durante los encuentros en los que tuvo que participar. "A nivel físico y mental estoy muy bien. Me he sentido cómodo todos los partidos. Cambian las características, pero yo me he sentido cómodo en todos los partidos (...). Cuesta (nuevo sistema), hay que trabajarlo, pero creo que estamos en el camino correcto", sostuvo.

Penal fallado del 'Bambino'

Gianluca Lapadula tuvo la oportunidad de marcar el segundo gol para la selección peruana desde el punto penal, pero su disparo no fue acertado y el portero de El Salvador logró desviar el tiro. En tal sentido, el jugador ítalo-peruano también se refirió sobre este tema y dejó en claro que siempre busca mejorar.

"Hoy hemos jugado buen partido, sobre todo en el segundo tiempo. Lamentablemente fallé el penal, pero yo vi un buen equipo. Siempre hay que mejorar, lo intentamos cada día y estamos en el camino correcto", indicó Gianluca Lapadula sobre su penal fallido.

Cabe resaltar que el partido de nuestra selección peruana ante Chile se llevará a cabo el viernes 21 de junio a partir de las 7:00 p. m. (hora peruana) dando inicio a la esperada Copa América 2024.