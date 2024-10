¡Inesperado! Ricardo Gareca volverá a Lima tras hacer importante promesa para el partido Perú vs. Chile

Ricardo Gareca, el entrenador de la selección chilena, estará de vuelta en Perú y ha hecho una promesa importante para el próximo 'Clásico del Pacífico' contra la selección peruana. Este anuncio llega tras la reciente y dura derrota de Chile por 4-0 ante Colombia en las Eliminatorias para el Mundial 2026.

La situación no es fácil para Gareca, ya que Chile ocupa el último lugar en la tabla de posiciones, con solo cinco puntos. Esta crisis ha llevado a que muchos hinchas pidan su salida como director técnico, considerándolo el principal responsable de los malos resultados. Sin embargo, el 'Tigre' se mantiene firme y decidido a revertir la situación. Por ello, prometió algo importante antes del partido Perú vs. Chile.

En una reunión crucial con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Gareca se comprometió a conseguir seis puntos en los próximos partidos contra Perú y Venezuela.

El esperado encuentro entre Perú y Chile se jugará el próximo viernes 15 de noviembre a las 8:30 p.m., hora peruana. Este partido será crucial para ambas selecciones, especialmente para Gareca, quien busca demostrar que aún puede llevar a 'La Roja' a un camino exitoso en las Eliminatorias 2026.

Desde que Gareca asumió el mando de la selección chilena, los resultados no han sido los esperados. Tras un mal desempeño en la Copa América 2024, donde no lograron pasar la fase de grupos, las críticas hacia su gestión se han intensificado. Los aficionados están preocupados y esperan ver un cambio positivo en el rendimiento del equipo.

Por otro lado, se ha mencionado que despedir a Gareca tendría un costo elevado para la ANFP: aproximadamente 2.7 millones de dólares. Esta cifra ha influido en la decisión de mantener al entrenador en su puesto, al menos por ahora.

A pesar de la presión, Gareca ha dejado claro que no renunciará fácilmente. "No estoy abatido, nunca he estado abatido. Lo que dije es que es mejor reflexionar. No estoy acostumbrado a tomar decisiones en caliente", aseguró.