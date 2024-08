Paolo Guerrero: Jairo Vélez revela cómo fue la actitud del delantero en la UCV

Con la salida inminente de la UCV de Paolo Guerrero, muchos se preguntan cómo fue su relación con el club y sus compañeros. El futbolista de la UCV, Jairo Vélez, sorprendió al contar detalles del histórico delantero peruano, con respecto a la poca interacción que tuvo durante su breve paso por el club trujillano.

El delantero ecuatoriano Jairo Vélez, jugador de la Universidad César Vallejo (UCV), ha compartido su experiencia durante el tiempo que compartió equipo con Paolo Guerrero, revelando que el famoso delantero peruano casi no hablaba con sus compañeros y que su salida no afectó tanto al plantel.

"Paolo es como se nota. Él casi no hablaba. Por allí cruzamos un par de palabras y nada más" , mencionó el delantero ecuatoriano. Aunque Paolo Guerrero es una leyenda en el fútbol peruano, Vélez dejó claro que su presencia en el equipo trujillano no fue tan relevante como muchos esperaban.

El paso de Paolo Guerrero por la César Vallejo ha sido tema de conversación desde hace semanas, especialmente después de que el delantero anunciara que buscaba rescindir su contrato con el club. Sin embargo, Jairo Vélez asegura que su partida no generó grandes cambios en el equipo.

"No siento que su salida nos haya afectado ni tampoco que haya hecho un gran favor. Siempre trato de no hablar del tema y me concentro en lo mío", explicó Vélez para Depor, restando importancia a la salida del 'Depredador'.