Raúl Ruidíaz tras no llegar a Universitario :"Me señalaron que la negociación estaba cerrada"

El inicio de la pretemporada en el fútbol peruano trae consigo expectativas sobre fichajes, y Universitario de Deportes no es la excepción. Este año, la posibilidad de que Raúl Ruidíaz regresara al club generó rumores tras conocerse que no renovó con el Seattle Sounders. Sin embargo, el delantero ha revelado detalles que explican por qué no se concretó su vuelta al equipo crema.

Raúl Ruidíaz explica el cierre de negociaciones

En una entrevista con el programa "L1Radio", Raúl Ruidíaz compartió los pormenores de su acercamiento con Universitario. Según el delantero, las negociaciones comenzaron en la quincena de diciembre de 2024, pero a pesar de los esfuerzos, se cerraron rápidamente.

"Después de esa quincena fue una negociación terminada, es lo que me expresaron. Entonces, ahí ya no se levantó el teléfono. Ahora yo tengo que ver mis opciones", explicó Ruidíaz. Además, confesó que rechazó ofertas concretas de la Major League Soccer (MLS) "Dejé pasar dos opciones fijas en la MLS por agarrar esta opción, por esperar a la 'U', pero no llegamos a un acuerdo", expresó Ruidiaz.

El delantero, conocido como "La Pulga", también recordó un intento previo de fichar por el club en 2024, cuando hubo un acuerdo verbal con el técnico Fabián Bustos. Sin embargo, Seattle Sounders bloqueó su salida, dado que aún tenía contrato vigente.

"El año del centenario, que yo pedí mi renuncia a Seattle que no se dio, esa negociación fue formal. No hubo contrato, ese era el miedo, era todo palabra y en estos momentos hay que tener el contrato porque las palabras se las lleva el viento. Hasta hablé hasta con Fabián, el club no me dejó salir, quería que acabara mi contrato y salir bien", reveló Ruidíaz

Ruidíaz durante toda la entrevista dejó en claro su predisposición para volver a Universitario. Sin embargo, explico que el acercamiento más reciente no logró llegar a un punto medio en cuanto a la propuesta económica, lo que generó su malestar.

"Siento que el equipo que te quiere siempre va a buscar la manera. Si hace tres meses hubo un número, deberíamos haber llegado a un punto medio", enfatizó.

Ruidíaz en EXCLUSIVA para #L1Radio🎙⚽



"Yo siempre voy a ser hincha de la 'U'. Agradezco los mensajes hermosos que me mandan. Mi carrera surgió a partir que debuté en la 'U'. La gente me quiere mucho y yo a ellos. Los extraño"



👉 https://t.co/OIZxLRBtwN pic.twitter.com/BJjMP9gfbh — L1 MAX (@L1MAX_) January 14, 2025

Raúl Ruidíaz envia mensajes a los hinchas de Universtiario

A pesar de las especulaciones, Ruidíaz aseguró que nunca buscó ilusionar a los hinchas de Universitario, aunque agradece el apoyo que recibe constantemente. También reafirmó su amor por la 'U', revelando que su familia comparte esa misma pasión y le ha pedido regresar.

"Recibo bastantes mensajes pidiéndome que firme. Yo nunca ilusioné al hincha, siempre actué de la misma forma", expresó el delantero. Además, agregó "Siempre voy a ser hincha de la 'U'. Agradezco los mensajes que me mandan, mi carrera surgió a partir de que debuté en la 'U'. La gente me quiere muchísimo y yo también, los extraño".

Finalmente, Ruidíaz desmintió los rumores sobre su supuesta intención de quedarse en Estados Unidos para obtener la ciudadanía. El futbolista mencionó que sus abogados se encargan de eso pero no depende de su futuro futbolístico.

"No sé de dónde sacaron eso, especulan. Me falta un año, pero ni siquiera me puse a pensar en eso. No es que me tenga que quedar en Estados Unidos sí o sí", sentenció el delantero.

Este inicio de año demuestra que, a pesar de no concretarse su retorno, Ruidíaz conserva su vínculo emocional con Universitario. No obstante, el delantero ahora centra sus esfuerzos en explorar nuevas oportunidades para continuar su carrera profesional.