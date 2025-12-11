Universitario anunció la salida de Jorge Fossati

Lo que se venía diciendo en los últimos días se acaba de hacer oficial hace instantes: Universitario comunicó de manera oficial que Jorge Fossati no seguirá al mando del club en el 2026.

Mediante redes sociales, el actual tricampeón del fútbol peruano informó de lo ocurrido a todos sus hinchas y público general, agradeciendo al estratega oriental por el tiempo que estuvo en el cuadro 'crema'.

"Agradecemos a Jorge Fossati y a su comando técnico por el profesionalismo demostrado durante su permanencia en la institución, así como por su contribución en la obtención del tricampeonato con los títulos nacionales 2023 y 2025", fue parte de la misiva que compartió el club.

Además, Universitario también le deseó el mejor de los éxitos para lo que venga en el futuro al experimentado técnico que dirigió a varios clubes de su país, así como a las selecciones de Uruguay y Perú.

"Confiamos en que este cierre permitirá a ambas partes avanzar hacia sus respectivos objetivos deportivos. Por ello, le deseamos éxitos al DT y a su cuerpo técnico en los retos personales y profesionales que emprendan", añadió la 'U'.

Jorge Fossati y su importancia en la obtención del tricampeonato

Como se recuerda, Jorge Fossati fue pieza clave en la obtención del tricampeonato para Universitario. En este 2025, el oriental dirigió 32 partidos con la 'crema', teniendo un saldo más que positivo de 19 triunfos, 8 empates y tan solo cinco derrotas.

Por si fuera poco, también logró meter a los 'merengues' a octavos de final de la Copa Libertadores, instancia a la que un club peruano no llegaba desde el año 2013, cuando en este entonces el Real Garcilaso, hoy Cusco FC, llegó hasta los cuartos de final.

Cabe mencionar que esta es la segunda vez que Jorge Fossati deja el conjunto 'merengue'. Antes de que empiece la temporada 2024 de la Liga 1, el oriental decidió aceptar la oferta que le llegó para dirigir a la selección peruana.

¿Quién será el nuevo DT de Universitario?

Con respecto al nuevo estratega de Universitario, el mismo club informó que evaluará nuevas alternativas y comunicará oportunamente la designación del DT con el que esperan seguir haciendo historia.

En resumen, el elenco 'crema' confirmó la partida de Jorge Fossati del club y le agradeció todo el apoyo que dio en la obtención del tricampeonato. Además, le deseó la mejor de las suertes.