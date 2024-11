Ale Venturo celebró su cumpleaños: Rodrigo Cuba la sorprendió con un ramo de rosas GIGANTE

Ale Venturo cumplió 33 años ayer, 18 de noviembre, y lo celebró junto a su familia y amigos más cercanos. Su pareja, Rodrigo Cuba, no fue ajeno a la celebración y sorprendió a la empresaria con un ramo de rosas gigantes, al estilo de los videos virales en TikTok.

El onomástico de la dueña de La Nevera Fit estuvo lleno de sorpresas a lo largo del día, siendo la de Rodrigo Cuba la más comentada, ya que todo quedó registrado en video y luego fue compartido en las redes sociales de la pareja.

En uno de los videos que compartió el 'Gato' Cuba, se observa a Ale saliendo de su casa y siendo sorprendida por alguien que le entregó un ramo de rosas gigantes a nombre del 'Patrón Rodrigo', acompañado de un mensaje de feliz cumpleaños.

En otro video, Ale mostró su emoción con el ramo. "Ni maquillaje me he puesto porque él estaba apurándome, con razón (por la sorpresa)", comentó entre risas.

Por la noche, Venturo celebró su cumpleaños en un conocido restaurante de comida japonesa, donde disfrutó makis y sashimi. La empresaria estuvo acompañada por su hermano Fernando Venturo, su mejor amiga Natalie Vértiz y otros influencers.

Rodrigo Cuba compartió sus sentimientos con sus seguidores frente a Ale Venturo, donde ambos hablaron sobre su relación y los planes que tienen para el futuro. Sin embargo, la conversación dio un giro negativo cuando le preguntaron al futbolista sobre los detalles románticos que, según él, son poco frecuentes con la rubia.

"Como dice mi mamá, lo único que no tiene solución es la muerte, podrás sufrir todo lo que quieras pero todo tiene solución. Dímelo a mí que he pasado muchas cosas (...) No, yo soy romántico, pero pucha uno tiene golpes en la vida que aveces lo hacen ser más frío de la cuenta", dijo.