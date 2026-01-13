Ale Venturo revela cómo descubrió que estaba embarazada de Rodrigo Cuba: "Casi me muero"

Ale Venturo volvió a captar la atención en redes al compartir un aspecto íntimo de su vida y de su relación con Rodrigo Cuba. La empresaria reveló cómo descubrió su embarazo de Aissa y recordó la incertidumbre inicial del romance, mientras recientes imágenes familiares en Punta Hermosa reforzaron una dinámica que se mantiene activa pese a las controversias.

Ale Venturo revela cómo descubrió su embarazo

A través de un video en Instagram, Ale Venturo contó cómo se enteró de que estaba embarazada de Aissa, fruto de su relación con Rodrigo Cuba. La empresaria explicó que en ese momento utilizaba pastillas anticonceptivas, método que había empezado a emplear apenas dos meses antes.

"Resultaba que yo me estaba cuidando con pastilla hace dos meses, antes nunca me había cuidado con pastillas. O sea, sí con otros métodos, pero no con pastillas. Estaba soltera como un año y dije bueno, ya teníamos como dos meses, fui a mi ginecóloga y me recetó estas pastillas, pero el tema fue que me olvidé esta pastilla un día", contó.

Además, Venturo explicó que, según indicaciones médicas, el olvido de una dosis podía compensarse, aunque la situación tomó otro rumbo. Confesó que no asimiló la noticia de inmediato y que, recién en la tercera semana de su relación con el futbolista, decidió hacerse varias pruebas para confirmarlo.

"De hecho yo soy regular, pero me vino la regla como una manchita y yo empecé a sospechar. Después, como dos semanas, mandé a alguien a comprarme pruebas de embarazo. No quería hacerlo, pero mi presentimiento de madre me decía que tenía que hacerlo", relató.

Asimismo, el resultado la impactó profundamente, sobre todo por el contexto personal que atravesaba. "Estaba con Juanita y me sale tres semanas, casi me muero. Mi hija estaba chiquita, recién empezaba nuestra relación", agregó, dejando en evidencia el desconcierto y la mezcla de emociones que vivió en ese momento.

Fin de semana en Punta Hermosa junto a Rodrigo Cuba y su hija

Días antes de estas confesiones, Rodrigo Cuba compartió en sus redes sociales diversas postales de un reciente fin de semana en Punta Hermosa. En las imágenes se le observa disfrutando del mar junto a su hija Mía, así como con Aria y Aissa, hijas de Ale Venturo. Las publicaciones reflejaron un ambiente distendido y familiar, alejado de las tensiones que días atrás generaron comentarios en redes.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue un video en el que se observa a Mía nadando en el mar, escena que el deportista decidió compartir etiquetando también a Melissa Paredes. El gesto fue interpretado por algunos usuarios como una señal de cordialidad y de una relación basada en la crianza compartida, pese a los desacuerdos que puedan surgir.

La presencia de Ale Venturo durante el fin de semana no pasó desapercibida, al mostrarse cercana a los menores y reforzar una imagen de convivencia familiar. Este tipo de publicaciones suele generar diversas interpretaciones en redes, especialmente cuando existen antecedentes de polémicas públicas.

Rodrigo Cuba pasó el fin de semana con Mía, su hija junto a Melissa Paredes.

Con su testimonio, Ale Venturo mostró un lado más personal de su historia con Rodrigo Cuba al revelar cómo vivió el inesperado embarazo en una etapa inicial de la relación. A ello se suman imágenes familiares en Punta Hermosa, que reflejan una dinámica centrada en la convivencia y el bienestar de los niños.