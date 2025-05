Alejandra Baigorria celebra el Día de la Madre con emotivo mensaje a su madre: "Me diste todo"

Alejandra Baigorria no dejó pasar el Día de la Madre sin expresar su cariño hacia Verónica Alcalá, su madre. A pesar de estar disfrutando de su luna de miel con Said Palao, la empresaria y figura televisiva hizo una pausa para dedicarle unas emotivas palabras a la mujer que considera su mayor apoyo.

Desde sus historias de Instagram, Alejandra compartió una tierna fotografía en compañía de Verónica Alcalá y le dedicó un mensaje cargado de agradecimiento. En el texto, resaltó el sacrificio que su madre hizo al tenerla a una edad temprana y cómo ese acto marcó positivamente su vida.

Historia de Instagram de Alejandra Baigorria.

Además de la imagen, Alejandra publicó un video que incluía diversas etapas de la vida de su madre, desde su juventud hasta una fotografía especial del día de su boda. Acompañó la grabación con otro mensaje emotivo:

"No hay palabras que puedan descifrar el amor de una madre... tan puro, tan fuerte, tan infinito. ¡Feliz Día, mamá! Y feliz día para todas las madres que iluminan el mundo con su amor.", escribió Alejandra. Además, en el video se le escucha decir: "Gracias por darme la vida y por darme los mejores años de tu vida. Fuiste mamá a los 17 años y aun así me diste todo sin guardarte nada. Te respeto, te admiro y te quiero más que las palabras puedan decir ", se escucha decir a la empresaria.

Durante una entrevista con la Chola Chabuca, Alejandra reconoció que la situación familiar ha sido muy difícil, pero prefirió no entrar en detalles. Dejó claro que se trata de un problema privado y que debe ser resuelto entre los miembros de su familia, lejos de los medios y las cámaras. Enfatizó que se encuentra tranquila y enfocada en lo positivo.

"Es un tema que no me gustaría tocar, es muy delicado, es algo que se tiene que resolver en cuatro paredes. No puedo responder, simplemente decir que estoy tranquila, contenta. Es un problema familiar que se va tener que resolver, me voy a mantener al margen porque es un tema de mi familia, tiene que resolverse en casa", expresó en diálogo con la Chola Chabuca.