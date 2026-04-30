Alejandra Baigorria ignora aniversario con Said Palao y luce cercana a otro hombre en China: ¿Quién es él?

La relación entre Alejandra Baigorria y Said Palao vuelve a estar en el ojo público por su primer aniversario de bodas. Lo que debía ser una fecha especial terminó generando más dudas que certezas. Y es que la pareja no solo pasó ese día separada, sino que además la actitud de ambos fue muy distinta. La empresaria sorprendió al no publicar nada al respecto y días después lucirse bien acompañada.

Alejandra Baigorria no publicó nada sobre Said en su aniversario

El 26 de abril, Alejandra y Said cumplieron un año de casados. Mientras él estaba en Lima participando en una competencia, ella se encontraba en China por trabajo. Said decidió dedicarle un mensaje público que muchos consideraron emotivo.

"Y en especial a mi esposa y a mi hijita. Que estuvieron ahí haciéndome barra y siguiéndome toda la carrera desde China, dándome fuerzas que no sabía que me quedaban. Hoy además cumplimos un año de casados y aunque nos tocó estar lejos, estuviste conmigo desde el inicio hasta el final, viendo cada parte de mi recorrido. Esa fuerza también me llevó a cruzar la meta", escribió.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que Alejandra no respondió ni publicó nada sobre el aniversario. Ni una historia, ni un saludo.

Días después, la empresaria volvió a sus redes sociales, pero no para hablar de su relación. Esta vez, sorprendió al mostrarse con un hombre en China. En el video, aparece sonriente sobre una motocicleta, detrás de él, mientras lo graba durante el recorrido. Además, otra joven iba sentada detrás de Alejandra.

"Por China con Comisión. Vamos Comisión, no me voy a quedar. Comisión esto es en contra, la policía. (No pasa nada) ¿No pasa nada?", se le escucha decir.

¿Quién es "Comisión"?

Desde sus historias, Alejandra aclaró quién es el hombre que aparece en sus videos. Según explicó, no es alguien nuevo en su vida.

"Yo siempre haciendo locuras. Comisión es nuestro amiguito desde el año pasado", escribió, dejando claro que se trata de un amigo que conoció en un viaje anterior al país asiático.

Alejandra Baigorria sonriente con su amigo en China. (Instagram)

Todo esto ocurre luego del escándalo que involucró a Said en Argentina, donde fue visto en un yate con otras mujeres. Ese episodio ya había generado rumores de crisis. Aunque después fueron vistos juntos, la situación parece no haberse calmado del todo. Y ahora, con este nuevo capítulo, la historia toma otro rumbo.

Por ahora, ninguno de los dos ha dado más detalles sobre su relación. Lo único claro es que la distancia y el silencio han sido protagonistas. Mientras Said expresa sus sentimientos en redes, Alejandra se muestra enfocada en su trabajo y en sus viajes.

En conclusión, la relación entre Alejandra Baigorria y Said Palao atraviesa un momento que ha despertado más dudas que certezas. Entre la distancia, el silencio por el aniversario y la aparición de este amigo en China, todo apunta a que no estarían en su mejor etapa. Aunque ninguno ha salido a aclarar la situación, el público ya está atento a cada movimiento.