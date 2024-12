Alejandra Baigorria revela que su boda será transmitida en YouTube con una importante condición: "En conversaciones"

Alejandra Baigorria y Said Palao, una de las parejas más queridas de la farándula peruana, tienen una gran noticia para sus seguidores: transmitirán su boda en vivo por YouTube. La pareja ha decidido compartir este momento tan especial con el mundo, pero no sin antes poner una condición que no todos esperaban.

Boda de Alejandra Baigorria y Said será transmitida por YouTube

En una reciente entrevista para la web de América Noticias, Alejandra Baigorria reveló que, a petición de sus seguidores, decidió transmitir su boda por YouTube.

"La boda probablemente va a ser transmitida, pero en mi canal de YouTube. Está en conversaciones, lo que pasa es que todas las abuelitas se encuentran conmigo y me dicen: 'por favor, Ale, lo que más desearía es verte, verlo en vivo'", explicó la empresaria. Esta decisión responde a las muchas solicitudes de los fans, especialmente las de las abuelitas que no quieren perderse un solo detalle de la ceremonia.

Alejandra Baigorria y Said Palao hablaron de sus planes de matrimonio. (Web de América Noticias)

Pero con una condición clara. Aunque la idea de compartir su boda con el público la entusiasma, Alejandra dejó claro que no todo será gratuito.

"Aparte, voy a ser sincera, si me van a rajar, que me rajen pagando en mi canal de YouTube, así de fácil. Se suscriben, pagan y después rajen", comentó entre risas.

Con esta declaración, la empresaria dejó claro que, aunque está dispuesta a compartir su felicidad, también ve una oportunidad para hacer dinero con la transmisión.

Preparativos para el gran día

Aunque Alejandra y Said están con todo en los preparativos para la boda, la empresaria admitió que aún falta algo de tiempo para cerrar los últimos detalles.

"Fecha hay, local hay, iglesia hay, todo hay, pero los otros detalles tengo que correr. De que me caso, me caso", dijo con firmeza. A pesar de que aún no ha tenido tiempo de probarse ningún vestido, Alejandra bromeó diciendo: "¡Auxilio!" y mencionó que está muy ocupada con sus otros proyectos, como la inauguración de su nuevo salón y su línea de perfumes.

Said Palao también tiene grandes planes para el futuro

Además de los planes para su boda, Said Palao y Alejandra Baigorria también han hablado sobre el siguiente paso en su relación: ¡tener hijos! Said, que le pidió matrimonio a Alejandra en un hermoso viaje a Filipinas, expresó que está listo para dar este paso.

"Eso sí, de arranque, o sea nos casamos y de una, se viene el 'Saidcito'", dijo, dejando claro que el sueño de ser padres está en sus planes inmediatos.

A pesar de los comentarios y rumores que han acompañado a su relación, Alejandra y Said siguen demostrando que están más fuertes que nunca. Con su boda ya confirmada para 2025, la pareja sigue adelante con sus proyectos personales y, sobre todo, con su amor.

Así que, si eres seguidor de Alejandra Baigorria y Said Palao, ya sabes: su boda será transmitida en YouTube y tendrás que pagar para ver todos los detalles. La fecha está cerca, y estamos seguros de que será un evento que no te querrás perder.