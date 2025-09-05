Cantante folclórica revela que Leslie Shaw le pidió S/45 mi para grabar juntas: "Llamaron sus abogados"

Leslie Shaw volvió a estar en el centro de la polémica luego de que se revelara un nuevo conflicto con la intérprete folclórica Elvia Abril. La situación comenzó cuando Abril interpretó el éxito de Shaw, "Hay niveles", sin autorización ni pago de derechos de autor. En su momento, la 'rubia' anunció que tomaría acciones legales, pero ahora la cantante boliviana decidió dar su versión, generando sorpresa.

Cantante boliviana revela su versión

Durante la reciente emisión del programa 'Ponte en la Cola', Elvia Abril contó que se encontraba en Perú para colaborar con la cantante Handa y el compositor Carlos Rincón en el tema 'Cascabel', una clara indirecta. La reunión llamó la atención debido a que los tres involucrados tienen diferencias previas con Leslie Shaw relacionadas con sus canciones.

En medio de la entrevista, la cantante hizo una revelación inesperada: tras la polémica por "Hay niveles", recibió un contacto de los abogados de Shaw, quienes le propusieron colaborar juntas. Sin embargo, según Abril, la colaboración tendría un costo elevado y poco razonable.

"Llamaron los abogados de la señora Leslie, dijeron que querían hacer un feat, una colaboración, pero después de lo que me han hecho, me han insultado, me han humillado. Para la colaboración estaban pidiendo 45 mil soles", aseguró la cantante boliviana, generando debate sobre las negociaciones y el trato recibido.

Carlos Rincón también expone solicitud de dinero por parte de Leslie

El productor musical Carlos Rincón, quien participó en la entrevista, agregó un nuevo matiz a la polémica. Según Rincón, Leslie Shaw también le solicitó dinero a él luego del éxito de los temas "Hay niveles" y "Pendejerete", que él había compuesto para la artista. La petición habría sido en el marco de una colaboración con su grupo musical.

"Había pegado 'Hay niveles' y 'Pendejerete'. Entonces yo también le digo para hacer algo con nuestro grupo. 17 mil dólares fue el monto, aparte el video no podía tener un presupuesto menor a 35 mil soles", explicó Rincón, dejando entrever la magnitud de las solicitudes y los montos involucrados en las negociaciones.

En conclusión, el conflicto entre Leslie Shaw y Elvia Abril, junto a las revelaciones de Carlos Rincón, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los derechos de autor y las colaboraciones musicales en la industria. Mientras Shaw no se ha defendido pero se conoce su postura de proteger sus creaciones, pese a quelos implicados exponen su versión de los hechos.