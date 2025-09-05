RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡INESPERADO!

Cantante folclórica revela que Leslie Shaw le pidió S/45 mi para grabar juntas: "Llamaron sus abogados"

La cantante Elvia Abril reveló que Leslie Shaw, tras el éxito de "Hay niveles", exigió S/45 mil para una colaboración, involucrando a sus abogados en la negociación.

Elvia Abril, cantante boliviana que tuvo polémica con Leslie Shaw y sorprendió con revelaciones.
Elvia Abril, cantante boliviana que tuvo polémica con Leslie Shaw y sorprendió con revelaciones. (Composición: La Karibeña)
05/09/2025

Leslie Shaw volvió a estar en el centro de la polémica luego de que se revelara un nuevo conflicto con la intérprete folclórica Elvia Abril. La situación comenzó cuando Abril interpretó el éxito de Shaw, "Hay niveles", sin autorización ni pago de derechos de autor. En su momento, la 'rubia' anunció que tomaría acciones legales, pero ahora la cantante boliviana decidió dar su versión, generando sorpresa.

Cantante boliviana revela su versión 

Durante la reciente emisión del programa 'Ponte en la Cola', Elvia Abril contó que se encontraba en Perú para colaborar con la cantante Handa y el compositor Carlos Rincón en el tema 'Cascabel', una clara indirecta. La reunión llamó la atención debido a que los tres involucrados tienen diferencias previas con Leslie Shaw relacionadas con sus canciones.

En medio de la entrevista, la cantante hizo una revelación inesperada: tras la polémica por "Hay niveles", recibió un contacto de los abogados de Shaw, quienes le propusieron colaborar juntas. Sin embargo, según Abril, la colaboración tendría un costo elevado y poco razonable.

"Llamaron los abogados de la señora Leslie, dijeron que querían hacer un feat, una colaboración, pero después de lo que me han hecho, me han insultado, me han humillado. Para la colaboración estaban pidiendo 45 mil soles", aseguró la cantante boliviana, generando debate sobre las negociaciones y el trato recibido.

@rkt696

Cantante boliviana, Elvia Abirl, expuso a Leslie Shaw

♬ sonido original - rkt696

Carlos Cacho responde a Leslie Shaw tras criticar el maquillaje de Marisol: "Está bastante agresiva y alterada"
Lee también

Carlos Cacho responde a Leslie Shaw tras criticar el maquillaje de Marisol: "Está bastante agresiva y alterada"

Carlos Rincón también expone solicitud de dinero por parte de Leslie

El productor musical Carlos Rincón, quien participó en la entrevista, agregó un nuevo matiz a la polémica. Según Rincón, Leslie Shaw también le solicitó dinero a él luego del éxito de los temas "Hay niveles" y "Pendejerete", que él había compuesto para la artista. La petición habría sido en el marco de una colaboración con su grupo musical.

"Había pegado 'Hay niveles' y 'Pendejerete'. Entonces yo también le digo para hacer algo con nuestro grupo. 17 mil dólares fue el monto, aparte el video no podía tener un presupuesto menor a 35 mil soles", explicó Rincón, dejando entrever la magnitud de las solicitudes y los montos involucrados en las negociaciones.

En conclusión, el conflicto entre Leslie Shaw y Elvia Abril, junto a las revelaciones de Carlos Rincón, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los derechos de autor y las colaboraciones musicales en la industria. Mientras Shaw no se ha defendido pero se conoce su postura de proteger sus creaciones, pese a quelos implicados exponen su versión de los hechos. 

Carlos Rincón afirma que Leslie Shaw no tuvo éxitos después de sus temas: "Soy un ángel que ella extraña"
Lee también

Carlos Rincón afirma que Leslie Shaw no tuvo éxitos después de sus temas: "Soy un ángel que ella extraña"

Temas relacionados Carlos Rincón colaboración Elvia Abril Espetáculos Leslie Shaw Ponte en la cola

Siga leyendo

Lo Más leído

¡Todos a votar! Perú y su pan con chicharrón se enfrentan a Chile en el Mundial de Desayunos de Ibai

Pamela López sobre la última salida de Christian Cueva con sus hijos: "Hizo las cosas equivocadamente"

Pamela López finalizó su vínculo con Rosario Sasieta y anuncia nueva defensa: "Agradezco la labor realizada"

Dorita Orbegoso se pronuncia tras recibir lujoso anillo de Jerson Reyes: "Me hace ilusión casarme"

Magaly destruye a Christian Cueva por aparecer con 3 guardaespaldas: "Huachafo, ni fotos le piden"

últimas noticias
Karibeña