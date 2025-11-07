Carlos Vílchez, hincha de Alianza, se pone pijama de la 'U' y confiesa: "Haría lo que sea por ir al Monumental"

Lo que hace una apuesta. Carlos Vílchez, conocido por su personaje de La Carlota y por ser un gran hincha de Alianza Lima, sorprendió a todos al aparecer con un pijama de Universitario de Deportes, luego de perder una apuesta con el exfutbolista Luis 'Cuto' Guadalupe. En una entrevista con "Más Espectáculos" reveló que sueña con ir al Monumental, estadio de la 'U'.

El querido comediante Carlos Vílchez, conocido por su personaje de La Carlota y por ser un hincha apasionado de Alianza Lima, sorprendió a todos los televidentes al aparecer con un pijama de Universitario de Deportes en el programa "Mande Quien Mande". El humorista tuvo que cumplir esta singular promesa luego de perder una apuesta con su amigo, el exfutbolista Luis 'Cuto' Guadalupe.

Tras el tricampeonato de la 'U', que venció a ADT hace unas semanas, Vílchez tuvo que vestirse con un pijama del equipo rival al de Alianza Lima. Demostró que aunque cumplió el reto, su amor por la blanquiazul sigue intacto.

"El trato del pijama era solamente dos veces. Ha sido ayer, hoy día, ya está. Yo se lo mando al Cuto, yo lo reposteó porque soy un caballero. Pero yo he hecho mi video de Alianza con todo mi amor y cariño. Porque la gente sabe que yo soy Alianza de corazón. Y nosotros los aliancistas pagamos nuestras apuestas", contó Carlos para "Más Espectáculos".

Durante la entrevista, Carlos explicó que cumplió la apuesta con respeto, sin perder el humor que lo caracteriza. El comediante aseguró que, aunque fue difícil ponerse los colores del eterno rival, lo hizo para dar el ejemplo de cumplir la palabra.

"Cuando tú haces tu video y no campeonas, ¿qué tienes que hacer? Pagarla. Entonces tienes que pagar tu apuesta. Este es mi video", dijo, mostrando el clip que grabó con orgullo por su equipo.

Aunque la situación provocó risas, el artista reconoció que cumplir la apuesta no fue nada fácil. En redes sociales, compartió un mensaje lleno de sentimiento, donde confesó lo que sintió al ponerse la ropa crema.

"Ayer fue un día muy duro para mí, mi hijo vio cuando casi se me salen las lágrimas de cólera... pero como buen aliancista que soy, tenía que pagar mi apuesta. Sé que tendré mi revancha y muy pronto... arriba Alianza toda la vida", escribió el actor junto al video donde mostró su camiseta del club victoriano.

Quiere revancha y sueña con ir al Monumental

Como buen aliancista, Carlos no se quedó tranquilo y ya lanzó un nuevo reto a su amigo el Cuto. Sin embargo, lo que más sorprendió fue su confesión sobre los clásicos del fútbol peruano: le encantaría ir al Monumental, estadio de Universitario de Deportes.

"Quiero mi revancha, quiero verte en tanga, corriendo un kilómetro, porque esa era la apuesta, un kilómetro en la playa", bromeó. "Yo haría lo que sea, daría hasta mi vida, por poder ir a un estadio contrario, como era antiguamente. Quisiera algún día poder vociferarlo al mundo entero y decirles, como en Europa, ¿no? El Bremen va del equipo del Newcastle", dijo con nostalgia.

Cumplió y dio el ejemplo. El cómico demostró que las apuestas se pagan con dignidad y buen humor. A pesar de que le dolió vestirse con los colores del clásico rival, cumplió con su palabra y se ganó los aplausos del público.

"Apuestas son apuestas y hay que saber pagarlas", se le escucha decir en el video publicado por el Cuto Guadalupe.

