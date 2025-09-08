Cubano Dayron Martín revela la relación que tuvo con Pamela López: "Hubo sus cositas"

Desde hace más de un año, Pamela López saltó a la farándula tras terminar su relación con Christian Cueva. Actualmente, la influencer mantiene una relación con Paul Michael, pero ha salido un cantante cubano a contar el supuesto 'affaire' que tuvo con ella hace unos años.

¿Dayron Martín estuvo con Pamela López?

Por medio del programa 'Ponte en la cola', el cubano Dayron Martin fue invitado a una entrevista luego que revelara en un podcast sobre el acercamiento que tuvo con Pamela López hace un par de años. Es así como el cantante reveló cómo estuvieron relacionados durante un buen tiempo.

"Tuvimos bastante interacción, no una relación, nos caímos bien ese tiempo. Buena química y hubo sus cositas por ahí (¿Con besito incluido?) no sé, puede ser. Hubo su roce, nos llevamos super bien, compartíamos", expresó el salsero.

Así mismo, contó que tuvo una gran cercanía con la ex de Christian Cueva y que fue cuando formó parte de una agrupación de cumbia porque en aquel momento vivía en Trujillo. Durante su estadía en este lugar, la hizo conocer a la López.

"Yo viví en Trujillo cuatro años cuando cantaba cumbia en una orquesta. En ese tiempo conocí a Pamela claro", agregó.

¿Fue al mismo tiempo con Christian Cueva?

Ante tanta supuesta cercanía, el reportero del programa le consulta si conoció a Pamela López cuando estaba con Christian Cueva. Ante esto, el cubano señala que desconoce aquella información, pero revela el año en que la conoció.

"En ese entonces cuando te presentan a Pamela, ¿Ya estaba con Cueva?", le preguntan, y Dayron responde: "No sé, no tengo idea te hablo de 2009 o 2010".

Como ya se conoce, el 'Aladino' inició su relación con la madre de sus hijos en el 2011 cuando jugaba en el Club Deportivo Universidad de San Martín de Porres. Aunque, se desconoce cuanto tiempo se conocieron anteriormente. Por ello, se desconoce si Pamela López tuvo esta cercanía con el cubano al mismo tiempo con Christian Cueva. Incluso, el cantante duda exactamente el año en que se conocieron.

En conclusión, por las palabras de Dayron Martín se descartaría aparentemente tener una cercanía con Pamela López cuando ella empezó con Christian Cueva. Aún así se espera las declaraciones de la influencer sobre la entrevista que dio el cubano. Ya que por el momento, parece que fue un 'saliditas' anterior a su relación amorosa al pelotero de Emelec.