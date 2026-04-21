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Darinka Ramírez muestra por primera vez el rostro de su segunda hija: "Llegaste a completar mi mundo"

Darinka Ramírez y su pareja presentaron oficialmente a su segunda hija, Alaia, con un emotivo mensaje, a casi un mes de su nacimiento.

Darinka Ramírez compartió las primeras imágenes de su bebé.
Darinka Ramírez compartió las primeras imágenes de su bebé. (Composición Karibeña)
21/04/2026

A casi un mes del nacimiento de su segunda hija, Darinka Ramírez y su pareja sorprendieron a sus seguidores al mostrar por primera vez el rostro de la bebé. La imagen, compartida en redes sociales, generó una ola de reacciones y mensajes de cariño por parte de sus seguidores.

Darinka Ramírez presenta oficialmente a su segunda hija

Darinka Ramírez y Sebastián González enternecieron a sus seguidores al compartir por primera vez imágenes y videos de su bebé a través de sus cuentas de Instagram. A un mes de su nacimiento, la pareja decidió presentar oficialmente a la pequeña con una sesión de fotos familiar, en la que se les ve acunándola con ternura, además de una emotiva escena en la que su hermana mayor le da un beso.

"Hoy quiero presentarles a mi pequeña Alaia. Llegaste a completar mi mundo y a llenar de aún más amor nuestro hogar", escribió la empresaria junto a las imágenes.

Asimismo, Darinka dedicó unas palabras a su primera hija, Luana, fruto de su relación con el exfutbolista Jefferson Farfán, destacando el vínculo que ahora comparte con su hermana menor y lo que ha significado para ella la maternidad.

"Y a ti, mi Luana, mi primera bebé, gracias por enseñarme lo que es amar sin medida. Ahora verlas juntas es mi mayor felicidad. Las amo con todo mi corazón, mis dos grandes amores", agregó.

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La pequeña Alaia Vittoria nació el 27 de marzo de 2026 y, desde entonces, se ha convertido en protagonista en las redes sociales de la influencer. Incluso, ya cuenta con su propia cuenta de Instagram, donde se han compartido algunos de sus primeros momentos de vida.

Usuarios reaccionan a la presentación de la hija de Darinka Ramírez

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar tras la publicación. En cuestión de minutos, los seguidores de Darinka Ramírez llenaron los comentarios con mensajes de cariño y destacaron el gran parecido de la bebé con su padre, Sebastián González.

"Las 2 nenas idénticas a los papás", "Dari eres una fotocopiadora mujer", "Tienes dos princesas hermosas", "Igualita a su papi", "Una gota de agua con el padre" y "Hermosas princesas", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios, quienes celebraron la llegada de la pequeña.

En conclusión, Darinka Ramírez y su pareja compartieron un momento especial al presentar por primera vez a su segunda hija, generando una ola de reacciones positivas y mostrando la felicidad que viven como familia en esta nueva etapa.

Temas relacionados Darinka Ramírez Embarazo hija Maternidad Sebastián González

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