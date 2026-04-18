Deysi Araujo se quiebra al denunciar que le subieron el mantenimiento solo a ella en su edificio: "Me cansé"

Deysi Araujo rompió en llanto al contar el difícil momento que vive en su edificio en San Isidro. La exvedette denunció que le subieron el pago de mantenimiento sin previo aviso y, lo peor, asegura que solo a ella le hicieron ese aumento.

Deysi Araujo revela nuevo problema en su edificio en San Isidro

Deysi Araujo vive un momento muy complicado. La exvedette rompió en llanto al denunciar que en su edificio, ubicado en San Isidro, le subieron el pago de mantenimiento sin avisarle previamente y, según ella, solo a ella le aplicaron ese aumento.

La actriz cómica decidió contar todo en sus redes sociales, donde se mostró bastante afectada. Deysi aseguró que siente que están siendo injustos con ella y que ya no sabe qué hacer.

Según contó, el mantenimiento que pagaba todos los meses pasó de S/570 a S/680. Lo que más le llamó la atención es que este aumento habría sido solo para ella. Deysi explicó que cuando intentó pagar como siempre, se dio con la sorpresa del nuevo monto. Nadie le había avisado antes. La exvedette dejó claro que siempre ha sido puntual con sus pagos, por lo que no entiende por qué la están tratando de esa manera.

"De 570 soles me subieron a 680 nuevos soles. Es una injusticia total... sean felices y vivan su vida. Esto es una junta directiva que solo busca sacarme dinero", expresó. "Esto es demasiado. A como de lugar me quieren sacar dinero, no entiendo... Yo pago todos los 15 el mantenimiento pese a que no me dejan usar las áreas comunes mensualmente...", se quejó.

Otro detalle que indignó aún más a Deysi es que, pese a pagar mantenimiento, no puede usar las áreas comunes del edificio. Contó que no tiene acceso al gimnasio, la piscina ni a otros espacios compartidos. Incluso, reveló que recibió dos cartas notariales donde le prohíben el ingreso. Desde la administración le dijeron que el aumento se debía a un mayor consumo de agua, pero Deysi lo negó tajantemente.

"Me encuentro con la secretaria y le pregunto a qué se debe el incremento de mantenimiento a mi persona, dónde está me indica que estoy consumiendo mucha agua (yo no lavo ropa ni cama en mi departamento tengo todas las boletas que llevo a lavar mi ropa a la lavandería porque en mi departamento no tengo donde colgar ropa y no tengo secadora tampoco)", explicó

Sospecha de algo más

La influencer también dejó entrever que este problema podría estar relacionado con un conflicto legal que tiene con la junta del edificio. Además, sugirió que la situación no sería casual y que habría una intención detrás de las decisiones en su contra.

"Qué casualidad que justo estamos en proceso legal y solo me suban el mantenimiento a mí y sin aviso alguno, lo peor que se pone malcriada (la secretaria) que a como de lugar tratan de fastidiarme la vida", comentó.

Para ella, todo esto no sería coincidencia y cree que la están perjudicando. En medio de su descargo, Deysi no pudo contener las lágrimas y confesó que esta situación la tiene cansada.

"Ya no puedo más, esta gente se está sobrepasando conmigo. ¿Saben por qué estoy botando estas lágrimas? Porque me cansa. Compré aquí para estar tranquila, no para esto. Entiendo que me puede subir 5, 10, 20 soles. Pero que me suban 100 soles más. Es demasiado, no puedo. Dije que deberían subir a todos los departamentos no solo a mí... ¿Por que no son felices? Ya me cansé", dijo.

En conclusión, Deysi Araujo atraviesa un momento difícil y ha decidido hacerlo público. Entre lágrimas, denuncia un aumento que considera injusto y un trato desigual dentro de su propio edificio. Mientras tanto, la polémica sigue y muchos esperan una respuesta de la administración.