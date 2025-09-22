¡El 'Chaval' ya es papá! Cristian Benavente y su novia sorprenden con las primeras imágenes de su bebé

El 'Chaval' marca su gol más importante fuera de la cancha. Cristian Benavente sorprendió al dar el gran paso de su vida: convertirse en papá. La noticia, revelada por su novia, con las primeras fotos de la bebé, enterneció a cientos de seguidores que celebran junto a la pareja este nuevo capítulo lleno de amor.

Cristian Benavente se convierte en papá

El futbolista hispanoperuano Cristian Benavente, el popular 'Chaval', vive una nueva etapa en su vida: la de ser papá. Su novia, la española Claudia Sanjurjo, fue la encargada de contarle al mundo que su pequeña ya llegó y que ambos están más felices que nunca.

Las primeras fotos que enternecieron a todos. A través de su cuenta de Instagram, Claudia compartió las imágenes que hicieron suspirar a los seguidores del jugador de Sporting Cristal.

En las fotos se ve a Cristian cargando a su bebé con una gran sonrisa, mientras la orgullosa mamá escribió un mensaje que se robó todos los corazones: "De blanco y negro a color. Te amo".

Aunque el futbolista aún no publica nada en sus redes, la publicación de su pareja se llenó de felicitaciones y buenos deseos. Los mensajes llegaron cargados de emoción, reflejando el cariño que la afición y amigos cercanos le tiene a la nueva familia.

"Enhorabuena", "Los mejores papis. Qué princesita", "¡Qué ganas de conocerla!", fueron algunas de las decenas de comentarios que dejaron amigos y fanáticos.

La noticia ya se sospechaba. Los seguidores del 'Chaval' no se sorprendieron del todo. El pasado 13 de junio, en Galicia (España), Cristian ya había dado pistas de su paternidad durante un íntimo baby shower junto a familiares y amigos. Sin embargo, recién este fin de semana se confirmó oficialmente la llegada de su hija, sellando un momento especial para la pareja.

Entre el fútbol y la familia. Cristian Benavente, de 30 años, actualmente juega en Sporting Cristal después de su paso por clubes de España, Inglaterra, Bélgica, Francia y Rumanía. Ahora combina su carrera deportiva con la alegría de tener a su pequeña en brazos. Sus seguidores celebran que el talentoso mediocampista pueda disfrutar de su familia sin descuidar el deporte que ama.

¿Quién es Claudia Sanjurjo?

A diferencia de otras exparejas del futbolista, Claudia Sanjurjo no pertenece al mundo del espectáculo. Ella es especialista en medicina estética, nutrición y antienvejecimiento, y cuenta con un máster en esa área.

En sus redes, donde cada vez gana más seguidores, se presenta así: "Bienvenidos a mi perfil. Un lugar para aprender y poder sacar la mejor versión de uno mismo, combinando la ciencia con las técnicas más avanzadas en medicina estética".

Su perfil profesional y discreto ha llamado la atención de los fans, que destacan lo alejada que se mantiene del ruido mediático, concentrándose en su carrera y en su nueva vida como mamá. Desde que Claudia publicó las primeras fotos, las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño. Amigos cercanos y seguidores de ambos han enviado sus buenos deseos a la nueva familia.

En conclusión, Cristian Benavente celebra el triunfo más importante de su vida fuera del fútbol: convertirse en padre. El 'Chaval' inicia una etapa donde la paternidad y el amor en familia se convierten en su mayor logro, un "gol" que supera cualquier título en la cancha y que sus seguidores celebran con emoción.