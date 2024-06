Erick Delgado sorprende tras 'exigir' el 10% de las ganancias de Mario Hart: "Hasta ahora ni un sol"

Erick Delgado finalmente habló sobre lo que realmente opina de Mario Hart tras el escándalo del ampay que involucró a Nataniel Sánchez en 2010. Este incidente generó rumores de una posible infidelidad de la popular 'Fernanda' en 'Al fondo hay sitio', cuando supuestamente aún eran pareja.

No obstante, Erick Delgado negó en todo momento que esto haya sido una infidelidad, pues aseguró que ya no estaba junto a la actriz. Ahora sorprende con sus declaraciones sobre lo que esperaba del piloto, quien adquirió bastante fama a raíz de este ampay. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Erick Delgado sorprende tras revelación sobre Mario Hart

Durante una reciente entrevista para Magaly Medina, Erick Delgado abordó el tema del ampay entre Mario Hart y Nataniel Sánchez, quien es expareja del exfutbolista. Ante ello, Delgado se tomó el tema con bastante tranquilidad y se animó a bromear al respecto.

En ese sentido, 'exigió' el 10% de las ganancias de Mario Hart. "Siempre me ponen al medio. Cuando hablan de Mario Hart, estoy esperando que me manden el 10% de los contratos, son 14 años que me dan de alma y hasta ahora nada. Es innegable que le haya ido bien, pero mínimo un carrito o una rueda que me envíe", dijo entre risas sobre la actual pareja de Korina Rivadeneira.

Recordemos que en el 2010, Mario Hart fue ampayado con la actriz Nataniel Sánchez, quien había tenido una relación con Erick Delgado. En ese sentido, el programa de Magaly Medina lo apodó como el 'chato atrasador'. Por tal motivo, a raíz de dicho ampay, el ahora cantante adquirió considerable fama.

¿Mario Hart atrasó a Erick Delgado?

Magaly Medina y Paco Bazán no perdieron la oportunidad de bromear sobre el ampay en el que se veía a Mario Hart y Nataniel Sánchez muy cariñosos. Luego de este incidente, la actriz confirmó su relación, aclarando que ya había pasado tiempo desde que terminó su romance con Erick Delgado.

"Acá le pusimos 'Chato atrasador', después de ese ampay lo pusimos en un reality", dijo la esposa de Alfredo Zambrano. Sin embargo, en marzo de este año, el exdeportista afirmó no haberse sentido traicionado por Nataniel, ya que corroboró la versión de su ex, asegurando que su relación había terminado meses antes.

"¿Cuándo (me metieron los cachos)? A ese (Mario Hart) no lo conozco. Yo no sé, ni cuenta porque yo no estaba con ella, así que a mí no me han puesto nada. ¿Tú sabes?, (los viajes que hizo con Nataniel) fueron seis meses antes, encima me agarraron de casualidad", dijo en su momento Erick Delgado.