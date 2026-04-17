Fabio Agostini revela que tiene enfermedad sin cura: "Me salió cuando a mi mamá le detectaron cáncer"

Fabio Agostini sorprendió al contar un tema muy personal que pocos conocían. El exintegrante de "Esto es guerra" reveló que padece una enfermedad sin cura, lo que generó preocupación entre sus seguidores. Todo salió a la luz cuando recibió comentarios sobre su aspecto físico durante una discusión en el reality. Fue ahí que decidió no quedarse callado y contar su verdad.

Fabio Agostini confiesa que tiene enfermedad sin cura

El exchico reality Fabio Agostini impactó al contar en "Gran Hermano Argentina" que vive con una enfermedad que no tiene cura. El español, recordado por su paso en "Esto es guerra", recibió comentarios sobre su piel en el reality. Lejos de quedarse callado, decidió responder y contar lo que realmente le pasa. En medio de una discusión, Fabio se defendió y sorprendió a todos con su testimonio.

"Te recuerdo que yo tengo psoriasis en la piel, ¿Y sabes por qué me sale la psoriasis? Cuando me da nervio. ¿Y sabes por qué me salió psoriasis en toda la pierna? Porque a mi mamá le detectaron cáncer", dijo.

Sus palabras generaron impacto inmediato entre los demás participantes y en redes sociales. Incluso intentó mostrar la zona afectada, pero la transmisión cambió de cámara. La psoriasis es una enfermedad que afecta la piel. No tiene cura, pero sí se puede controlar. Muchas veces aparece por estrés o momentos difíciles.

El duro momento que marcó su vida

Fabio también contó que todo empezó en uno de los momentos más complicados de su vida. Su mamá fue diagnosticada con cáncer, lo que le generó mucho estrés.

"Tengo psoriasis y eso me salió después de que a mi madre le diagnosticaron cáncer hace tres meses y que, por cierto, ya está bien. Te mando un beso, mamá", expresó.

Con esas palabras, el español mostró un lado más sensible. Muchos seguidores se sorprendieron, ya que no conocían esta parte de su historia.

De la polémica al reconocimiento internacional

Fabio Agostini se hizo famoso en Perú por su paso en "Esto es Guerra", donde protagonizó varias polémicas. Sin embargo, tras su salida en 2025, decidió buscar nuevas oportunidades fuera del país.

Ahora forma parte de realities internacionales y sigue creciendo en la televisión. Su paso por programas como "La Casa de los Famosos" también lo mantiene en el ojo público. A pesar del éxito, esta confesión deja claro que también ha pasado momentos duros.

En conclusión, Fabio Agostini sorprendió al revelar que vive con psoriasis, una enfermedad que no tiene cura. Su historia ha generado apoyo entre sus seguidores, quienes ahora lo ven de una manera más cercana y humana.