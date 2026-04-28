Fallece exconcursante de 'The Voice' a los 24 años tras sufrir trágico accidente

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto. El recordado exconcursante de 'The Voice' perdió la vida a los 24 años tras un trágico accidente automovilístico. La noticia ha generado una profunda conmoción entre sus excompañeros de escenario y sus mentores en el exitoso programa de talentos.

Murió querido concursante de reality

La comunidad musical y los seguidores del programa de talentos de 'The Voice' se encuentran conmocionados tras la triste noticia del fallecimiento de Dylan Carter, quien fuera una de las voces más prometedoras de la temporada 24. El joven cantante, que logró cautivar a los cuatro jueces durante su audición, perdió la vida a los 24 años el pasado 25 de abril.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades y reportada por E! News, el deceso ocurrió en el estado de Carolina del Sur. Aunque las investigaciones iniciales se mantuvieron bajo cierta reserva, oficiales del condado de Colleton confirmaron a medios que el incidente se trató de un accidente automovilístico en la carretera de Low Country.

A pesar de que los equipos de emergencia acudieron al lugar, el impacto resultó fatal. La noticia fue confirmada poco después por The Local Voice, una organización sin fines de lucro de la cual Dylan Carter era cofundador y una pieza fundamental.

El legado de Dylan Carter

Dylan Carter no solo era conocido por su imponente voz, sino también por su profundo compromiso social. A través de su fundación, 'The Local Voice', se dedicaba a recaudar fondos para apoyar a mujeres que luchan contra el cáncer.

"Dylan era el corazón de lo que hacemos. Él creía que cada voz importa y lo vivía cada día a través de su música, su amabilidad y su sonrisa", expresó la organización en un emotivo comunicado publicado en Facebook.

Recordemos que Dylan Carter saltó a la fama hace casi tres años cuando audicionó para la temporada 24 de 'The Voice' a los 20 años. Durante su audición a ciegas, logró una hazaña que pocos consiguen, un "four-chair turn", haciendo que Reba McEntire, John Legend, Gwen Stefani y Niall Horan giraran sus sillas para intentar sumarlo a sus respectivos equipos.

Finalmente, Dylan Carter eligió unirse al equipo de la leyenda del country Reba McEntire. Aunque fue eliminado durante las rondas de batallas, su carisma y potencia vocal lo convirtieron en uno de los favoritos de la audiencia esa temporada.

En resumen, la partida de Dylan Carter a los 24 años tras un trágico accidente deja un vacío profundo. El exconcursante será recordado no solo por su icónica audición que hizo girar las cuatro sillas, sino por su espíritu de servicio e incansable deseo de usar su arte para transformar positivamente el mundo.