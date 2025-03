Fiorella Retiz se 'desmaya' tras ser descartada de "El Valor de la Verdad": "¡Mi dinero!"

Fiorella Retiz no se quedó callada tras la negativa de Beto Ortiz de incluirla en su programa "El Valor de la Verdad". Durante una transmisión en vivo en su podcast junto a Samuel Suárez y Claudia Chávez, la exreportera reaccionó con ironía, fingió un desmayo y hasta bromeó con el dinero que pudo haber ganado en el famoso sillón rojo.

Fiorella Retiz se 'desmaya' luego que Beto Ortiz la descartó de EVDLV

El regreso de "El Valor de la Verdad" ha generado gran expectativa, sobre todo con la participación de Pamela López en el primer episodio. Sin embargo, cuando se le preguntó a Beto Ortiz sobre la posibilidad de tener a Fiorella Retiz como invitada, el periodista dejó en claro que no la consideraría. Por ello, ella decidió pronunciarse.

En la transmisión del programa digital "¡Qué Pinchaglobos!", Claudia Chávez anunció la noticia y la reacción de Retiz no se hizo esperar. "¿Cómo que no me voy a sentar en el sillón rojo?", preguntó con tono de incredulidad.

Acto seguido, fingió un desmayo y se dejó caer de su asiento, desatando las carcajadas de Samuel Suárez y Chávez, quienes intentaban 'reanimarla'.

La exreportera no se quedó ahí y siguió con su tono burlón. "Dios mío, ¿Cómo me van a hacer esto? Es la noticia más triste que he recibido en mi vida... ¡Mi plata, mi plata!", dijo con exageración.

07.03.25 | Fiorella Retiz se 'desmaya' tras ser descartada de "El Valor de la Verdad" por Beto Ortiz. Fuente: Instarándula pic.twitter.com/NdxlOEQKKS — @ghelanma (@ghelanma) March 9, 2025

En medio de la conversación, Samuel Suárez le preguntó si ya se imaginaba ganando los 50 mil soles del programa de Ortiz.

Fiorella Retiz no dudó en seguir con la broma y volvió a desplomarse del asiento tras la pregunta, gritando: "¡Mi dinero!".

La contundente respuesta de Fiorella Retiz

Más allá de la comedia, la periodista también respondió con un tono más serio sobre el 'rechazo' de Beto Ortiz y minimizó su decisión.

"¿Quién me canceló? ¿Jaime Bayly? Ah, entonces no me importa... ¿Es 'El Francotirador'? Ah no, no me importa", afirmó con indiferencia.

Ortiz mencionó que su decisión de no invitarla al programa se debía a 'códigos' de amistad con Aldo Miyashiro, quien fue captado en un ampay con la exreportera.

Ante esto, Fiorella respondió sin rodeos: "Yo no sé de qué códigos habla, habría que ver qué tipo de códigos tiene cada uno".

¿Cuánto se gana en "El Valor de la Verdad"?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención sobre el programa de Ortiz es la cantidad de dinero que los participantes pueden ganar. Según explicó el conductor, los invitados no reciben un pago fijo por sentarse en el sillón rojo, sino que solo cobran el monto acumulado según las respuestas que superen el polígrafo.

Mientras tanto, Fiorella Retiz sigue tomándose con humor el tema, demostrando que con o sin entrevista en "El Valor de la Verdad", ella seguirá generando polémica.