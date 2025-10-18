Flavia López quedó fuera del Top 20 en el Miss Grand International 2025: Miss Filipinas se consagró como reina

La representante peruana Flavia López no avanzó al grupo de finalistas del Miss Grand International 2025, realizado el sábado 18 de octubre en Bangkok, Tailandia, y transmitido online. La modelo de 20 años mostró entusiasmo y elegancia, pero no logró formar parte del selecto grupo de semifinalistas.

Flavia López no alcanza el top 22

Durante la primera pasarela de la noche, Flavia López desfiló con seguridad y emoción, levantando el nombre de Perú en el escenario. Sin embargo, su desempeño no fue suficiente para integrarse al top 22, que incluía a participantes de países como Filipinas, Ghana, Japón, Reino Unido, Guatemala, República Dominicana, República Checa, Martinica, Indonesia, Francia, Zambia, Paraguay, Laos, Brasil, Tanzania, Tailandia, México, Venezuela, Bélgica y España.

Finalmente, el último cupo para completar el grupo de 22 fue ocupado por las misses de Estados Unidos y Ecuador. Aunque existía la posibilidad de avanzar directamente a las 10 finalistas gracias al premio de Miss Popular Vote, este fue otorgado a Laura Ramos, representante de Colombia, quien se consagró como la más votada en la web oficial del concurso.

En la ronda preliminar, Flavia había destacado por usar zapatillas debido a una lesión en su rodilla izquierda, pero para la gran noche regresó a los tacones, demostrando su resiliencia y compromiso con la competencia. A pesar de no quedar entre las finalistas, la modelo trujillana recibió elogios de sus seguidores en redes sociales, quienes reconocieron su esfuerzo y profesionalismo.

"No tengo más que palabras de agradecimiento para todos ustedes. Gracias Perú por acompañarme en está increíble experiencia", escribió Flavia tras su participación.

Miss Grand Filipinas se corona en Bangkok

La ganadora de Miss Grand International 2025 fue Emma Mary Tiglao, representante de Filipinas, quien recibió la corona de manos de Christine Opiaza, la reina saliente. La ceremonia se realizó en el Show DC Hall de Bangkok y reunió a más de 60 concursantes de diferentes países.

La primera finalista fue Sarunrat Puagpipat de Tailandia, seguida de Aitana Jiménez de España en segunda posición, Faith Maria Porter de Ghana en tercera y Nariman Battikha de Venezuela en cuarto lugar. La coronación culminó con la tradicional caminata y una lluvia de confeti dorado, mientras Tiglao ondeaba orgullosa la bandera de Filipinas.

Aunque Flavia López no ingresó al top de semifinalistas, su participación reafirma su presencia en la escena de los concursos de belleza y promete nuevas oportunidades en futuros certámenes. Su desempeño y actitud frente al público dejan en claro que la modelo peruana seguirá siendo una figura a seguir en competencias de alto nivel.