Glenda Rodríguez denuncia a John Kelvin otra vez porque la viene acosando: "Me está amenazando"

A inicios de este año, John Kelvin fue denunciado por Glenda Rodríguez por agresión física. Ahora meses después, la joven volvió a poner una denuncia debido a que le están llegando mensajes de amenaza de parte del cantante de cumbia y acoso de cada paso que da.

A través del programa de 'Todo se Filtra', Glenda Rodríguez decidió revelar que en los últimos días, viene recibiendo amenazas de parte de John Kelvin. Esto a causa de que se fue de paseo a San Bartolo hace unos días con familia y amigos. En los mensajes se puede ver como el artista de cumbia la viene escribiendo continuamente con varios calificativos.

"Siempre sabe todo, tenemos amigos en común que he tenido que bloquear porque me dicen 'el manda decir esto' y reenvío. Yo me fui a San Bartolo con una amiga, un amigo y mi papá, él está muy pendiente que llega a una manera a ser un poco psicópata de tener miedo y que sepa todo lo que yo haga, no es que yo lo publique. Él mostró en los últimos mensajes un fajo de dinero como dándome entender que tiene la posibilidad de mandarme hacer algo. Primero que cuide mi carro, que mandar a quemar la moto de mi mejor amigo" , expresó.

Segú informó en el reportaje, la joven lo denunció nuevamente el pasado martes 22 de abril por las amenazas que viene recibiendo de su parte y del acoso. Así mismo, comenta que incluso le mandó un video con fajos de billetes después de amenazarla, dando a entender que tiene podría mandar a alguien para hacerle daño a ella y a su amigo.

"Nosotros tenemos medidas y él no tiene por qué darme temor, ni hablarme de esa manera, amenazándome, mostrándome dinero que me va pasar algo. Me está amenazando, no puedo salir con nadie (...) no sé si está tomando, pero quiero que me deje en paz, me puede hasta mat*r. Que haga su vida, que esté con quien sea, que deje de preguntar a mis amistades por mí, siento que me está acosando", señaló.