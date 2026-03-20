Hermano de Alejandra Baigorria le envía emotivo mensaje tras ampay de Said Palao: "Siempre estaré a tu lado"

El reciente ampay que involucra a Said Palao y Mario Irivarren en Argentina ha vuelto a poner en el ojo público a Alejandra Baigorria. En medio del revuelo, su hermano, Derek Baigorria, no dudó en pronunciarse a través de redes sociales para mostrar su apoyo incondicional, generando un fuerte impacto entre los seguidores.

Mensaje emotivo del hermano

Derek utilizó sus cuentas digitales para enviar un mensaje contundente de respaldo a Alejandra, reafirmando la unión familiar frente a la polémica. Aunque Said Palao todavía no ha sido captado en nuevas imágenes comprometedoras, los adelantos publicados por Magaly Medina mantienen la tensión sobre la situación de la pareja.

"Quiero que tengas esto bien claro, siempre estaré en estos tres lugares: delante de ti para animarte, detrás de ti para protegerte y al lado tuyo para acompañarte", escribió Derek, acompañando cada frase con fotografías donde se le ve con su hermana en momentos felices.

La publicación rápidamente se viralizó, recibiendo comentarios de apoyo por parte de los seguidores, quienes resaltaron la cercanía y respaldo familiar hacia la conocida 'Gringa de Gamarra'. El padre de Alejandra, Sergio Baigorria, también se sumó a las palabras emotivas:

"Los amo hijos", publicó, mostrando su respaldo a ambos.

Said Palao llora al pedir perdón a Alejandra Baigorria

Tras revelarse todo el ampay que protagonizó Said Palao con Mario Irivarren en Argentina con mujeres en una despedida de soltero, decidió pronunciarse finalmente en el programa 'EEG'. El chico reality primero escuchó las declaraciones que dio su esposa Alejandra Baigorria y decidió hablar pidiéndole perdón.

"Pedirle perdón a mi esposa, a mi familia por haberla envuelto en todo esto. Como ella dice no se merece todo lo que está pasando, no se merece que yo la haya expuesto a sobremanera. Creo que yo con las actitudes que he tenido, no he sabido valorar nada del amor, del cariño y entrega que ella ha tenido hacia mí", expresó.

Es así como el chico reality señala que asume al responsabilidad de todo y que su relación como su matrimonio está en la cuerda floja por sus acciones en Argentina.

"Es muy difícil hilar más de tres palabras para decirle lo arrepentido que estoy. Hemos construido en estos seis años muchísima cosas, hemos logrado muchísimos objetivos. Hoy en día nuestro matrimonio pende de un hilo, por responsabilidad totalmente mía", declaró.

En conclusión, el caso de Alejandra Baigorria y Said Palao sigue generando repercusiones en medios y redes. Mientras Derek y su familia muestran respaldo, Said enfrenta las consecuencias de su comportamiento, que amenaza su matrimonio. La situación refleja cómo el apoyo familiar se fortalece frente a los escándalos mediáticos.