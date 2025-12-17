Imitador de Lennox en 'Yo Soy' perdió la vida tras ataque armado frente a su vivienda en Puente Piedra

Un hecho violento sacudió a Puente Piedra la tarde del lunes 15 de diciembre. Dominic Sánchez Lozano, de 38 años y conocido por su participación como imitador de 'Lennox' en el programa "Yo Soy" en 2013, fue asesinado a tiros frente a su vivienda, provocando conmoción entre vecinos y seguidores del artista.

Detalles del ataque y la víctima

Según testigos, el ataque ocurrió en la intersección de la calle Francisco Bolognesi con la avenida Las Acacias, en la zona de La Ensenada, a plena luz del día. Sujetos armados dispararon varias veces contra Sánchez Lozano cuando estaba a punto de ingresar a su casa, dejándolo gravemente herido. La violencia del ataque fue tal que recibió 14 impactos de bala, sin posibilidad de defensa.

Familiares y vecinos acudieron inmediatamente al escuchar los disparos, pero solo pudieron confirmar que Dominic ya no presentaba signos vitales. "Fue un ataque directo, no tuvo oportunidad de reaccionar", señaló un testigo. La muerte del imitador ha causado gran consternación entre quienes lo conocían y lo recordaban por su carisma en televisión.

La Policía Nacional del Perú llegó rápidamente al lugar para acordonar la zona y permitir el trabajo de los peritos de criminalística, quienes recogieron evidencias para esclarecer el hecho. Hasta el momento, no se ha determinado el móvil del asesinato ni la identidad de los responsables. Las investigaciones buscan establecer si se trató de un ataque planificado.

Impacto y reacción de la comunidad

El asesinato de Sánchez Lozano generó temor y conmoción en la zona. Testigos relataron que los disparos paralizaron a quienes se encontraban cerca y provocaron pánico entre los vecinos. Las autoridades han exhortado a la población a mantener la calma mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

Asimismo, seguidores del programa "Yo Soy" han expresado su pesar en redes sociales, recordando al imitador por su talento y simpatía en los escenarios. Muchos esperan que las investigaciones avancen y que los responsables sean llevados ante la justicia.

Compañeros recordaron en redes sociales a Dominic Sánchez.

"Yo Soy" dedica emotiva gala a Dominic Sánchez

El impacto de la tragedia también se sintió en la televisión. La noche del martes 16 de diciembre, el programa "Yo Soy" dedicó su gala al fallecido imitador. El reconocido productor y jurado Ricardo Morán tomó la palabra visiblemente conmovido y recordó el paso de Dominic por el espacio televisivo.

"Dominic Sánchez, de repente algunos de ustedes lo recuerdan, que durante muchas temporadas volvía una y otra vez a los castings, era muy querido por nosotros, muy carismático", expresó Morán en plena emisión. El día de ayer, lamentablemente, falleció, asesinado por una violencia criminal que está azotando a nuestro país", agregó con evidente pesar.

Durante su mensaje, Morán extendió las condolencias del equipo del programa y del canal a los familiares y seres queridos del imitador. Asimismo, destacó el optimismo y la actitud perseverante de Dominic, quien llegó a presentarse hasta seis veces en los castings del programa.

"De parte de toda la familia de 'Yo Soy', nuestras condolencias a sus familiares, a la gente que lo quiere, a sus fans, a sus seguidores. Dominic, un abrazo de toda la familia ahora que has partido. ¡Y estoy seguro que lo que tú querrías con tu buen humor y tu temperamento bonachón es que disfrutemos de la gala del día de hoy, así que te vamos a honrar haciendo una gala espectacular!", concluyó el productor.

La muerte de Dominic Sánchez Lozano evidencia la violencia que aún persiste en algunas zonas de Lima y pone en alerta a la comunidad de Puente Piedra. Las investigaciones continúan, mientras familiares y amigos del artista claman justicia y el público recuerda al imitador por su contribución al entretenimiento nacional.