Jorge Luna responde a Indecopi tras negarle inscripción de 'HH': "Cucufatos de mi***"

Hace unos días el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) decidió negarle a Ricardo Mendoza y Jorge Luna el poder patentar su nombre artístico de 'Hablando huevadas' debido a que consideran que es un lenguaje vulgar y grosero.

Es así que Jorge, Ricardo y Cathy Sáenz afirmaron que si existía la posibilidad de poder patentar el nombre artístico siempre y cuando haya un pago de por medio por lo que a Indecopi rechazó esta versión tajantemente.

El comediante Jorge Luna decidió arremeter contra Indecopi luego de que el Instituto negara tajantemente que pidan dinero a cambio de la inscripción de 'Hablando huevadas'.

Según Ricardo Mendoza confesó que le habrían ofrecido una gran suma de dinero para que la inscripción sea rápida y libre de trámites engorrosos, es por ello que el comediante decidió contar esta propuesta que le habían hecho, que dicho sea de pasó rechazó ya que no desean hacer las cosas 'chuecas' para obtener lo que desean como empresa.

Por otro lado, fue Jorge quien aseguró que si no les han dado la patente del nombre es solo porque no quieren y más les interesa el dinero ya que tiene entendido que para diversos trámites existiría un pago de por medio el cual lo solicita el área administrativa.

"De verdad no nos dan porque son unos cucufatos de m...; solo que su moral se les olvida si es que pagas. Hay personas que se encargan del trámite, claro que sí. Hay salidas y esta también tiene salida; pero no la voy a tomar" , expresó Luna.

Adicional a ello, Cathy Sáenz reveló que si existen las pruebas que confirman el pedido de dinero de parte de los trabajadores de Indecopi y considerarán demostrarlo y así desenmascarar a las personas involucradas que quieren beneficiarse con esta gran suma de dinero.

"Sé que ustedes tienen las pruebas del momento en que les han pedido la plata, sabemos quién les ha pedido, sabemos para quienes iría la repartición. Si tenemos las pruebas se podrá hacer algo para exponer a estas personas y se sepa que no se les da el nombre porque no pagan ", agregó.

Pese a que esta noticia de parte de Indecopi ha generado la molestia de los comediantes, no han permitido que apaguen sus ganas de seguir trabajando y más ahora que dentro de unos meses se presentaran en el Madison Square Garden.

Durante su más reciente programa, Magaly Medina dedicó unas palabras de elogio para los comediantes peruanos Ricardo Mendoza y Jorge Luna, quienes sorprendieron a todos anunciando que su próximo show será en el Madison Square Garden.

"Para algunos su humor puede ser insultante pero ellos lo hacen y han ganado público. A mí me emociona como si yo me fuera a presentar en el Madison Square Garden, yo me siento feliz por ellos, los aplaudo de pie, sé que van hacer un sold out". En ese sentido, la urraca invitó a todos los peruanos a asistir al evento, pues está convencida de que llenarán todo este lugar.