Jorge Luna y Ricardo Mendoza demandan a Indecopi por marca "Hablando Huevadas": "Hasta las últimas"

Jorge Luna y Ricardo Mendoza, creadores de "Hablando Huevadas", vuelven a estar en el centro de la noticia. Esta vez, no por una broma ni por una polémica en redes, sino por una batalla legal contra Indecopi. Los comediantes contaron que demandaron a la entidad porque, desde el 2019, no han podido registrar oficialmente el nombre de su programa como marca en el Perú.

Jorge Luna anuncia demanda contra Indecopi

Jorge Luna y Ricardo Mendoza, creadores de "Hablando Huevadas", anunciaron que demandaron a Indecopi, luego de varios intentos fallidos para registrar oficialmente el nombre de su programa como marca en el Perú. Durante su propio espacio, Jorge reveló que el proceso judicial ya fue aceptado y dejó claro que no piensa quedarse de brazos cruzados.

"Ya le inicié y fue aprobado el juicio (a Indecopi). Los estoy demandado, voy a ir hasta las últimas. El juez tiene que exigir que Indecopi nos dé el registro de nuestra marca", manifestó.

Magaly TV mostró el documento

El caso también fue comentado en "Magaly TV, La Firme", donde se mostró el documento presentado ante la Corte Superior de Justicia de Lima. Según el informe, la demanda busca que se ordene a Indecopi permitir el registro de la marca "Hablando Huevadas".

"La presente controversia tiene como origen una resolución administrativa emitida por la Comisión de Emergencia y Transitoria de Signos Distintivos, mediante la cual se denegó el registro del signo distintivo mixto 'HABLANDO HUEVADAS', solicitado para distinguir servicios de entretenimiento comprendidos en la Clase 41", se lee.

Para Jorge y Ricardo, este nombre ya no es solo el título de un programa, sino una marca que forma parte de su carrera, sus shows y su crecimiento internacional. Cabe señalar que la Corte adscrita al Poder Judicial admitió la demanda.

"Se resuelve ADMITIR a trámite la demanda de acción contenciosa administrativa interpuesta por MENDOZA CASTILLO, RICARDO GABRIEL y LUNA CHAVEZ, JORGE EDMUNDO contra el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI, debiéndose tramitar bajo las reglas del 'PROCESO ORDINARIO'", dice el documento.

Les habrían negado el registro varias veces

Ricardo Mendoza también explicó que el problema viene desde hace varios años. Según contó, Indecopi rechazó su pedido en más de una oportunidad.

"El Gobierno (Indecopi) nos ha rechazo la inscripción ya por tercera vez de nuestra marca 'Hablando Huevadas'. Es la única marca que ha llenado el Madison Square Garden y tiene un Premio Martín Fierro", señaló Ricardo en marzo de 2026. "El rechazo dice por malas costumbres, porque puede atentar contra la moral. ¿Cómo va a atentar contra la moral mi marquita?", dijo Jorge.

Ante esta situación, los conductores decidieron llevar el caso a la vía judicial. Ellos consideran que ya agotaron otras opciones.

En otros países sí pudieron registrarla

Uno de los puntos que más llamó la atención es que, según los comediantes, la marca "Hablando Huevadas" sí pudo ser registrada en otros países. Jorge Luna y Ricardo Mendoza aseguraron que lograron este reconocimiento legal en siete países. Por eso, cuestionan que en el Perú, donde nació el proyecto, aún no puedan tener el registro.

"Lo tengo registrado en siete países. ¿Cómo puede ser que en mi país no me la de?", señaló gritando Jorge Luna.

"Hablando Huevadas" empezó como un formato de comedia, pero con el tiempo se convirtió en un fenómeno. El programa llenó teatros, cruzó fronteras y llegó a escenarios importantes.

Uno de sus mayores logros fue presentarse en el Madison Square Garden de Nueva York, algo poco común para una producción peruana. Además, también ganaron un Premio Martín Fierro, reconocimiento que aumentó su impacto fuera del país.

En conclusión, Jorge Luna y Ricardo Mendoza demandaron a Indecopi para registrar "Hablando Huevadas" como marca en el Perú. Los comediantes cuestionan que se les haya negado varias veces, pese a que aseguran tenerla registrada en otros países. Ahora, buscarán defender en la vía judicial el nombre que los llevó a escenarios internacionales.