Josetty Hurtado recibe la ciudadanía estadounidense y celebra por todo lo alto: "Estoy muy agradecida"

Josetty Hurtado, hija mayor del conductor Andrés Hurtado, sorprendió al anunciar que obtuvo la ciudadanía estadounidense. En un emotivo video publicado en sus redes sociales, la influencer celebró este logro tras 13 años de esfuerzo y estudio, coincidiendo con el Día de Acción de Gracias.

Acompañada por su hermana Génesis, Josetty compartió el momento en que recibió la certificación, destacando lo desafiante que fue alcanzar este hito. "Después de 13 años y de mucha preparación y duro estudio, finalmente soy ciudadana de los Estados Unidos. Estoy muy agradecida", expresó la influencer, luciendo radiante.

La noticia fue bien recibida por sus seguidores, quienes inundaron la publicación con mensajes de felicitación. Entre ellos destacó Laura Bozzo, quien aplaudió la dedicación de Josetty. "Es un proceso largo y exigente. Te felicito, Josetty", comentó la presentadora, resaltando el esfuerzo que implica este trámite.

Sin embargo, este logro personal se da en un momento complicado para la familia Hurtado. Andrés Hurtado, más conocido como 'Chibolín', enfrenta investigaciones por lavado de activos, tráfico de influencias y lavad de activos. Actualmente, permanece recluido en el penal de Lurigancho mientras se desarrollan los procesos legales.

Además, Josetty y Génesis han sido citadas por la Fiscalía de la Nación para declarar como testigos el próximo 16 de diciembre. Esta situación genera incertidumbre en el entorno familiar, que busca mantener el enfoque en los logros de las hermanas.

La influencer Josetty Hurtado debía asistir a la Fiscalía el pasado 31 de octubre, pues decidió quedarse en Estados Unidos, donde celebró Halloween con su pareja, Jesse Davis, y su hermana, Génnesis.

En lugar de acudir a la cita legal, Josetty compartió en sus redes sociales imágenes de su celebración de Halloween, lo que ha generado críticas y especulaciones sobre su compromiso con la situación legal de su familia.

El abogado de Andrés Hurtado, Elio Riera, se pronunció sobre la ausencia de Josetty y confirmó que decidió no asistir a la convocatoria.

"Yo soy su asesor legal y he pedido a la Fiscalía que aclare los motivos por los cuales la convocan. No sabemos sobre qué vamos a testificar", explicó Riera, subrayando que todavía no se tienen claros los detalles del proceso.