Karen Schwarz recuerda cuando Ezio Oliva le terminó porque no superaba a su ex: "Yo lloraba"

Una historia de amor que hoy luce firme, pero que tuvo un inicio bastante duro. Karen Schwarz sorprendió al contar detalles poco conocidos de su relación con Ezio Oliva, dejando en claro que al inicio todo fue incertidumbre, dolor y decisiones difíciles.

Karen Schwarz que Ezio Oliva rompió con ella al inicio de su relación

Karen Schwarz impactó al abrir su corazón y contar cómo empezó su relación con Ezio Oliva, marcada por una ruptura inesperada y momentos muy dolorosos. La conductora reveló que, aunque no quería enamorarse, terminó sintiendo algo muy fuerte por el cantante. Sin embargo, cuando todo parecía ir bien, ella decidió ponerle un alto a la relación. Karen contó que el inicio de su romance no fue nada sencillo.

"Yo no me quería enamorar y me enamoré... cuando me enamoro él decidió decirme: 'no es el momento'", recordó, dejando ver lo confundida que se sintió.

El motivo de esa decisión fue que Ezio aún no superaba a una expareja. Eso terminó afectando la relación justo cuando recién comenzaba a crecer. Ese momento marcó mucho a la conductora, quien no dudó en contar lo mal que la pasó tras la ruptura. Karen fue muy sincera al recordar ese episodio.

"Cuando nos separamos yo sufrí un montón. Lo que pasa es que él recordaba a otra persona, a un ex. Le dije: 'Prefiero que hayas sido honesto conmigo a seguir'. Pero yo ya estaba enganchadísima... (Habían pasado) 8 meses. Me enamoró, nos separamos, yo lloraba, no dormí en mi cama un mes, me quedaba en el sillón mirando un foco, y lloraba y lloraba", confesó.

Durante ese periodo, decidió alejarse por completo para poder sanar. Incluso tomó distancia total de Ezio y priorizó su bienestar emocional en medio de la situación.

"Fue un mes duro y el siguiente lo bloqueé, porque veía que subía comentarios que me hacían sentir peor. O mensajes a otra persona, coquetón... Fue duro... me dijo: 'no me odies', (y le respondí:) 'no regreses'", contó, dejando claro que necesitaba protegerse emocionalmente.

Ese distanciamiento duró cerca de dos meses, tiempo en el que ambos pudieron pensar mejor las cosas. Además, ese espacio les permitió reflexionar sobre lo que querían y cómo manejar la relación a futuro.

Una segunda oportunidad que lo cambió todo

Después de ese tiempo separados, la historia dio un giro. Ambos decidieron volver a hablar y darse otra oportunidad, pero ya con otra mentalidad. Ese proceso ayudó a fortalecer la relación, que con el tiempo se volvió más sólida. Hoy forman una familia junto a sus hijas, aunque no todo ha sido fácil.

"Pasaron dos o tres días. Él subió un post diciendo que lo habían d... en una fiesta, porque él solo tomaba alcohol. Terminó en la ambulancia, en la clínica, contando un poco la historia en las redes. Yo le escribo: '¿Todo bien?' y desde ahí ya no nos separamos hasta ahorita", señaló Karen.

La entrevistadora Andrea Llosa le consultó a Karen qué la hizo confiar nuevamente en su pareja tras todo lo vivido. Ella respondió que, cuando decide perdonar, prefiere cerrar una etapa y empezar otra desde cero.

"(Se casaron 3 veces y tienen 2 hijas. ¿Qué te dio la seguridad en ese momento que realmente estaba enganchado contigo y pensaba solo en ti?) Cuando perdono, tengo que cerrar ese libro y abrir otro. Al fin y al cabo, estoy en este mundo para ser feliz. Entonces, quiero que me acompañe la gente que siento que me hace feliz. Yo voy a entregar todo de mí para que eso sea", dijo Karen.

La conductora contó que Ezio atraviesa episodios de ansiedad, sobre todo desde que viven en España. Esto ha sido un desafío fuerte para toda la familia. A pesar de los momentos difíciles, Karen dejó claro que siguen unidos. Han aprendido a apoyarse y a enfrentar juntos cada problema.

En conclusión, Karen Schwarz dejó en claro que su historia con Ezio Oliva no fue perfecta desde el inicio, ya que incluso llegaron a separarse porque él no había superado a una expareja. A pesar de ese momento difícil, ambos apostaron por una segunda oportunidad y lograron construir la relación que hoy tienen, basada en el aprendizaje, el apoyo y el crecimiento juntos.