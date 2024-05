¡La enterró! Yaco Eskenazi habla sobre su relación con Ethel Pozo: "No tendría por qué llamarla"

¿No la quiere en su vida? Hace unas semanas, la pelea mediática entre Natalie Vértiz y Ethel Pozo llegó a "salpicar" a Yaco Eskenazi, quien no dudó en defender a su esposa luego de que la hija de Gisela Valcárcel la llamara "mentirosa". Tras esto, en la reciente conferencia de prensa de "El Gran Chef Famosos", el exconductor de América Televisión habló sobre su actual relación con la conductora de "América Hoy" y dejó en claro que no tiene motivos para llamarla ni hablar con ella.

Eran íntimos amigos

Yaco Eskenazi sorprendió al hacerse presente hace unos días en "Amor y Fuego" y respondió de todo sin filtro alguno. Por primera vez, el exguerrero se sentó frente a frente con "Peluchín" y Gigi Mitre y contestó todo acerca de la pelea entre Natalie Vértiz y Ethel Pozo y su enemistad con la hija de Gisela Valcárcel.

El exconductor de "Estás en Todas" comenzó detallando que sí tenía una amistad con Ethel Pozo y que, pese a no ser mucho de salir de su casa, sí le gusta invitar a sus amigos a la suya. Incluso, señaló que la conductora de televisión estuvo en su cumpleaños, el cual lo celebró el pasado 14 de diciembre.

"Sí le he invitado, estuvo en mi cumpleaños el 14 de diciembre. Su cumpleaños (de Ethel Pozo) es el 15 de diciembre", detalló Yaco Eskenazi, para luego agregar mayores detalles sobre la ÍNTIMA RELACIÓN que tenía con la hija de Gisela Valcárcel.

Según el también conductor, llegó a tenerle mucha consideración a Ethel Pozo, ya que, en su momento, él le contó algunos problemas, recibiendo todo el apoyo por parte de su excompañera de trabajo.

"Sí éramos amigos, pero como te digo, yo no soy una persona que me gusta salir de mi casa, ir a visitar (..) Claro que somos amigos. Imagínate, hemos trabajado 5 años juntos, yo sí considero que somos amigos. Nos hemos contado problemas, yo le he contado alguna vez un problema mío y ella me ha aconsejado", añadió.

¿Yaco Eskenazi no quiere a Ethel Pozo en su vida?

Estas fueron las últimas declaraciones de Yaco Eskenazi sobre su fallida amistad con Ethel Pozo. El ahora participante de "El Gran Chef Famosos" volvió a hablar sobre el tema en la conferencia de prensa del programa de cocina y señaló que se encuentra en modo "amor y paz" y no tiene problemas con nadie.

"Estoy bien con todo el mundo, no he discutido con nadie, no he tenido ningún problema con nadie, yo vivo en paz estoy tranquilo", comentó a un medio de comunicación.

Sin embargo, dejó muy en claro que él no daría el primer paso para una posible reconciliación con Ethel Pozo. Según detalló el exparticipante de "Esto es Guerra", no tendría motivo alguno para llamar o intentar conversar con la hija de Gisela Valcárcel, ya que siente que no ha hecho nada como para querer enmendar un posible error.

"Si ella me llama el día de mañana, voy a decir Hola, ¿cómo estás? (...) No tendría por qué llamarla", sentenció Yaco Eskenazi sobre un posible amiste con Ethel Pozo. ¿Se dará?