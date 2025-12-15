¿Laura Spoya encontró el amor? Ex Miss Perú fue captada varias horas en vivienda ubicada en Barranco

El programa 'Magaly TV: La Firme' difundió recientes imágenes que muestran a Laura Spoya ingresando en reiteradas ocasiones a la vivienda del promotor de eventos José Zafra, ubicada en el distrito de Barranco. El informe televisivo ha generado especulación en el ámbito del espectáculo, especialmente porque la exMiss Perú se encuentra soltera tras el término de su relación con Brian Rullan.

De acuerdo con el reportaje presentado por el espacio conducido por Magaly Medina, las visitas de Laura Spoya no serían recientes, ya que se vienen registrando desde el mes de noviembre, y en algunos casos, la modelo habría permanecido varias horas dentro del inmueble.

Laura Spoya: registros de visitas desde noviembre

Según las imágenes difundidas, el 25 de noviembre Laura Spoya fue captada ingresando a la vivienda de José Zafra alrededor de las 6:00 p. m., y no fue vista saliendo del lugar hasta pasada la medianoche, aproximadamente a las 12:00 a. m., lo que llamó la atención del equipo periodístico del programa.

Un nuevo registro se produjo el 10 de diciembre, luego de que saliera del podcast que conduce junto a Gerardo Pe y Mario Irivarren. Ese día, la exreina de belleza llegó a la casa de Zafra alrededor de las 2:20 p. m., se retiró brevemente cerca de las 4:00 p. m. para dirigirse a su vehículo y, posteriormente, volvió a ingresar al inmueble, permaneciendo en el lugar hasta aproximadamente las 7:00 p. m.

Asimismo, el 3 de diciembre se habría repetido una situación similar. En esa ocasión, Laura Spoya permaneció cerca de seis horas dentro de la vivienda antes de retirarse, lo que generó cuestionamientos por parte de los denominados "urracos" del programa, quienes resaltaron que durante estas visitas no se registró la presencia de amigos u otras personas.

¿Qué existe entre Laura Spoya y José Zafra?

José Zafra es conocido en el rubro del entretenimiento por ser el organizador de eventos como 'Cochinola'. Según la investigación presentada por 'Magaly TV: La Firme', Laura Spoya y Zafra comparten el registro del nombre 'La Manada' en Indecopi, lo que evidenciaría un vínculo profesional previo entre ambos.

Este antecedente ha sido señalado por el programa como un dato relevante dentro del contexto de las visitas, aunque hasta el momento ninguno de los involucrados ha confirmado o negado un posible vínculo sentimental.

Cabe recordar que, en el pasado, Brian Rullan, expareja de Laura Spoya, emitió una serie de comentarios que generaron incomodidad en la también comunicadora. En su momento, la conductora se mostró afectada por la difusión de dichos mensajes y expresó su malestar, aunque evitó protagonizar enfrentamientos públicos.

"Me molesta, se vuelve un circo. Jamás imaginé que hablaba con reporteros. Estoy sin palabras", declaró Laura Spoya en aquella oportunidad, dejando en evidencia su incomodidad.

Por ahora, las imágenes difundidas por 'Magaly TV: La Firme' continúan alimentando la atención del público y la prensa de espectáculos, mientras se espera un pronunciamiento oficial de los protagonistas sobre el verdadero motivo de estas visitas.