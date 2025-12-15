¿Valentino le hizo el pare a Pancho Rodríguez? El contundente mensaje que le mandó

Un tenso momento se vivió en el set de 'Esto es Guerra' luego de que Pancho Rodríguez dejara entrever que Valentino Palacios y Josi Martínez contarían con un presunto permiso especial para llegar tarde o ausentarse de las reuniones del programa. Las declaraciones del competidor no pasaron desapercibidas y generaron una inmediata reacción por parte de Valentino, quien decidió responder en pleno programa en defensa de su desempeño y compromiso.

Durante la emisión, Pancho Rodríguez aseguró que algunos participantes tendrían ciertas facilidades dentro de la producción, lo que encendió el debate entre los integrantes del reality. Frente a ello, el también tiktoker negó tajantemente recibir algún trato preferencial y dejó en claro que compite en igualdad de condiciones con el resto de sus compañeros.

Valentino y su contundente respuesta a Pancho Rodríguez

"Yo no tengo ningún permiso especial, no soy especial. Yo soy igual que todos ustedes que están parados acá. Por favor, yo compito con cualquiera", expresó, visiblemente molesto, marcando distancia de las afirmaciones de Rodríguez y reafirmando su compromiso con el programa.

Valentino Palacios sufrió aparatosa caída en competencia

Más adelante, Valentino Palacios protagonizó un aparatoso resbalón durante una de las pruebas del día. El competidor corrió con rapidez para tocar la campana y asegurar su punto; sin embargo, tropezó con sus propios pies y cayó de cara al piso, generando sorpresa entre sus compañeros y el público presente.

Valentino no se calló nada y respondió

Pese al incidente, el famoso influencer logró reponerse rápidamente y, al confirmarse la validez del punto, decidió celebrarlo, demostrando su espíritu competitivo y dejando en claro que la caída no afectó su rendimiento en la competencia.

Valentino estalló de emoción tras superar exigente reto

En otro momento del programa, Valentino Palacios volvió a captar la atención al enfrentar un intenso desafío de concentración, el cual consistía en construir un castillo de naipes como parte de una prueba individual. El influencer permaneció más de dos minutos intentando armar la base de la estructura, evidenciando nerviosismo y alta concentración.

Finalmente, al lograr completar el reto, Valentino estalló de emoción, celebrando efusivamente su victoria. Incluso, pidió a sus compañeros que contuvieran la respiración para evitar que las cartas se derrumbaran, generando un momento de tensión y expectativa en el set de 'Esto es Guerra'.

Este episodio no solo reafirmó el carácter competitivo de Valentino Palacios, sino que también volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los supuestos privilegios dentro del reality, un tema que continúa generando polémica entre los participantes y seguidores del programa.

En resumen, Valentino Palacios no dudó en responderle con dureza y de forma directa a Pancho Rodríguez cuando habló de que habría preferencias en 'EEG'.