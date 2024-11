'Loco' Vargas se pronuncia tras protagonizar accidente en su camioneta: "Me distraje con el celular"

Juan Manuel 'Loco' Vargas finalmente se pronunció sobre el accidente automovilístico en el que se vio envuelto la madrugada del domingo 10 de noviembre. El exfutbolista afirmó que chocó su camioneta tras haberse distraído con el celular.

¿Qué dijo Juan Manuel sobre el accidente?

El esposo de Blanca Rodríguez fue abordado por la prensa cuando salía de la comisaría de Magdalena y afirmó que todo estaba bien. Además, resaltó que siempre tuvo la intención de ponerse a disposición de las autoridades para aclarar los hechos.

"Todo bien, muchachos. Hubo una distracción cuando me estaba retirando de mi casa y pasó ese accidente, pero ya me puse a disposición y hemos cumplido con todo", indicó el exfutbolista a Am´mérica TV. "Ha colaborado como ha debido", agregó su abogado.

En esa misma línea, Juan Manuel negó haber estado ebrio cuando chocó su camioneta y afirmó que mantiene vigente su licencia de conducir. Además, pidió disculpas públicas a su familia por el momento de tensión que les hizo pasar.

Por otro lado, negó haber tenido intención de abandonar el vehículo tras impactar contra un poste y confirmó que no hubo ningún herido. " Estaba manejando y justo agarré el teléfono, bajé la mirada y se me fue el timón , y me fui directo contra el poste", concluyó.

¿Qué pasó con Juan Manuel?

Según informó Latina Noticias, la camioneta en la que iba Juan Manuel impactó contra un poste en el cruce de la avenida Javier Prado con el jirón Larco Herrera, en Magdalena. Las cámaras de seguridad captaron el preciso instante del accidente, en el que se puede apreciar que el vehículo se desplazaba a baja velocidad, lo cual no evitó el choque.

Tras el impacto, los ocupantes, entre ellos el futbolista Paolo Maldonado, bajaron de la camioneta y pidieron ayuda a otras personas para empujar el vehículo hacia la acera. El vehículo quedó con el parachoques destruido y el parabrisas rajado.

A los pocos minutos llegó personal de Serenazgo del distrito y varios efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP),quienes arrestaron al exfutbolista por conducir en presunto estado de ebriedad.

De esta forma, Juan Manuel 'Loco' Vargas negó tajantemente haber estado bajo los efectos del alcohol al momento de impactar su camioneta contra un poste de alumbrado público en el distrito de Magdalena y salió en libertad.