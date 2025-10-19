Los Tinelli buscaron a Hayimi por temor a conjuros de mamá de Milett, revela vidente: "Es buena bruja"

¡De no creer! El vidente peruano Hayimi contó que la familia Tinelli lo contactó durante su estadía en Perú para "protegerse" de supuestos conjuros hechos por Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa. La historia, contada en "Magaly TV La Firme", dejó a todos boquiabiertos y encendió las redes.

Los Tinelli habrían buscado a Hayimi por mamá de Milett

El vidente peruano Hayimi volvió a causar revuelo tras revelar que la familia de Marcelo Tinelli lo contactó durante su visita al Perú, preocupados por supuestos "conjuros" de Martha Valcárcel, la mamá de Milett Figueroa. Todo se dio a conocer en "Magaly TV La Firme", donde el popular astrólogo contó que fue llamado para proteger espiritualmente a los Tinelli durante las grabaciones de su reality.

Según explicó Magaly Medina, el conductor argentino llegó a Lima con sus hijas, su primo y su equipo de Amazon Prime para grabar la segunda temporada de "Los Tinelli", pero no vino solo. También trajo a su astrólogo personal y, al parecer, pidió apoyo a Hayimi para preparar "pócimas contra el mal" y asegurar que nada negativo afecte su estadía.

Durante la entrevista, Hayimi aseguró que la familia argentina cree mucho en los temas espirituales. Explicó que, por esa razón, no dudaron en buscar su ayuda.

"Piensan que la señora Martha probablemente les ha hecho brujería y tenían un poco de temor, de preocupación. Tan es así que querían irse a Gamarra a comprarse una poción. Pero claro que la señora es buena, es una bruja buena", contó el vidente, dejando claro que no se trataba de algo maligno.

Además, adelantó que él aparecerá en la nueva temporada del reality. El vidente también aseguró que no solo fue contratado para aparecer frente a cámaras, sino para brindar protección a las hijas del conductor argentino.

"Voy a salir en la segunda temporada de los Tinelli. Han llegado al Perú con su astrólogo de cabecera, un hombre muy sabio. Las hijas no dan un paso si no lo consultan con este señor, sobre todo la hija mayor... Ellos temen por el tema de la brujería, creen mucho en este tema. Yo les regalé a ellas un rosario que tengo acá en mis manos, de Tarapoto, un rosario de guairuros", reveló.

Cabe señalar en el final de la primera temporada del reality, Candelaria Tinelli bromeó diciendo que la mamá de Milett podía hacerles una "macumba". Ante eso, Hayimi explicó.

"Piensan que la señora Martha probablemente les ha hecho un tema de brujería y tenían un poco de temor. Tan es así que querían irse a Gamarra a comprarse una protección. La señora claro que es buena bruja, bruja blanca diría yo. Tiene lo suyo, sabe lo suyo la señora", detalló.

En una entrevista con "Magaly TV La Firme", Marcelo Tinelli contó entre risas que le mencionaron que doña Marthita, la madre de Milett Figueroa, sería una "bruja blanca". El conductor argentino admitió que la revelación lo sorprendió y hasta le causó algo de temor.

"Salió que Marthita es bruja blanca, esas cosas, y me sorprendió. Dije: '¡Cómo que es bruja blanca!'. Y Milett dice que es muy buena la bruja blanca. A mí ya me dicen la palabra bruja y me asusto un poco. No le quise decir a mis hijas, las miré... no sé si escucharon. Dije: 'Uy, Dios, acá se arma un quilombo nuevo que no lo tenía, la bruja'", contó Tinelli entre risas.

Lo de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli es real, según Hayimi

Pero lo más sorprendente fue cuando el vidente afirmó que logró contactar espiritualmente a Marcelo Tinelli con su madre fallecida, permitiéndole despedirse en una emotiva sesión que lo conmovió hasta las lágrimas. Finalmente, el vidente aseguró que, más allá de las críticas o rumores, ve una relación verdadera entre Milett y Marcelo.

"Por más que dicen que eso es armado, pude observar, según mi tarot, que efectivamente hay amor. Ellos van a continuar, tienen para siempre, diría yo", afirmó.

En conclusión, la visita de los Tinelli al Perú tomó un giro inesperado tras revelarse que recurrieron a Hayimi en busca de protección espiritual frente a los supuestos conjuros de la mamá de Milett Figueroa. El vidente aseguró que la familia del conductor argentino cree firmemente en estos temas y que incluso realizó un ritual para alejarlos de las malas energías.