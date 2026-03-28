Macarena Gastaldo revela que se casaría el próximo año y quiere ser madre: "Me encantan los niños"

Macarena Gastaldo sorprendió a sus seguidores al revelar que se comprometió con Ángel Sánchez, su pareja desde fines de 2022. Ahora, la artista ha revelado que su novio quiere casarse con ella en el 2027.

Quiere tener hijos

La argentina Macarena Gastaldo estuvo en el programa digital 'Q' Bochinche' donde estuvo comentando sobre el reciente ampay de los chicos realitys en su país. Así mismo, también habló sobre el matrimonio y señaló que a pesar de estar comprometida desde 2022, su novio ya estaría emocionado por casarse pronto.

"Déjame vivir dos años comprometida, mi novio se quiere casar el año que viene y va ser en Argentina", expresó.

Es así como uno de los conductores le consulta si desea tener un hijo con su pareja, y ella señala que sí y desde hace mucho tiempo. Aunque, aclara que su novio no estaría muy emocionado con aquella idea.

"Sí me gustaría, pero mi novio, no sé si no quiere ahora, sino que no es el momento. Sí me gustaría, yo soy muy maternal, me encantan los niños. Habría tenido un hijo antes, pero no había donante", declaró la argentina al programa.

La pedida de mano de Macarena Gastaldo

Durante una reciente entrevista con Magaly TV: La Firme, Macarena confesó que la propuesta la tomó completamente por sorpresa. La modelo se mostró emocionada y feliz al narrar cómo se desarrolló ese momento único en su vida.

"Me emocioné, me puse nerviosa porque la verdad no me la esperaba, no me pasó por mi cabeza que iba a pasar", afirmó al argentina en el programa en vivo.

Macarena Gastaldo describió a Sánchez como un hombre que la respeta, la apoya y aporta chispa a su vida diaria. La modelo destacó que él se encarga de tomar muchas de las fotografías que publica en sus redes y que, tras tres años de relación, decidió formalizar su compromiso con ella, priorizando conocerla sin juzgar su pasado.

El empresario, dedicado a la administración de inmuebles junto a su familia, viaja dos veces al año a Córdoba para visitar a los padres de Macarena. Sánchez aseguró que no pretende cambiarla, sino acompañarla en sus proyectos personales y profesionales.

De esta manera, Macarena Gastaldo ha señalado su emoción por por tener una familia con su prometido, aunque para él aún no está en los planes porque primero desea casarse en el 2027, ya que llevan comprometidos desde el 2022.