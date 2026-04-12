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¡Fuerte queja!

Magaly arremete contra la ONPE por impedirle declarar tras votar en las Elecciones 2026: "Con lo mal que han trabajado"

Magaly protagonizó un tenso intercambio con un trabajador de la ONPE cuando intentaba declarar a la prensa tras emitir su voto, hecho que generó críticas al desempeño del organismo durante la jornada.

Magaly criticó el desempeño de la ONPE en la jornada electoral.
Magaly criticó el desempeño de la ONPE en la jornada electoral. (Composición Karibeña)
12/04/2026

Las Elecciones Generales 2026 se desarrollaron este domingo 12 de abril en medio de diversas incidencias en los locales de votación. En ese contexto, la conductora Magaly Medina acudió a emitir su voto, pero a su salida protagonizó un inesperado momento con personal de la ONPE cuando intentaba declarar a la prensa fuera del centro de sufragio.

Magaly Medina se enfrenta a la ONPE

La conductora Magaly Medina fue una de las figuras públicas que acudió a cumplir con su deber cívico durante las Elecciones Generales 2026. A su salida del centro de votación, fue abordada por la prensa, que buscaba conocer sus impresiones sobre la jornada electoral y el panorama de la farándula peruana.

En ese momento, de acuerdo con lo registrado en distintos medios, un trabajador de la ONPE intentó interrumpirla pese a que ya se encontraba fuera del local de sufragio. Esto generó la reacción de la conductora, expresó su incomodidad por la intervención durante la cobertura periodística.

Durante la jornada electoral, se reportaron algunos inconvenientes logísticos en distintos locales de votación. En ese contexto, la 'urraca' cuestionó el desempeño del organismo electoral y la situación registrada.

"Ay, por favor, la ONPE, con lo mal que ha trabajado hoy día, no debería decirnos nada", dijo Magaly Medina, en declaraciones recogidas por Trome.

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Asimismo, la conductora también se refirió al contexto político del país y a la importancia de que la ciudadanía emita un voto responsable durante las Elecciones Generales 2026. En su intervención, destacó la necesidad de un cambio en la conducción del país y cuestionó la situación actual.

"Tiene que haber un cambio, definitivamente, y ojalá escojamos bien pues. El país está lleno de corruptos, por eso no avanzamos", sostuvo Magaly Medina.

¿Magaly Medina incursionará en la política?

No es ajeno en el Perú que figuras del espectáculo y el deporte incursionen en la política, como ocurrió en su momento con Carlos Álvarez y George Forsyth. En ese contexto, al ser consultada sobre una posible participación en un cargo público, Magaly Medina señaló que, por ahora, no forma parte de sus planes, aunque no cerró completamente la puerta a esa posibilidad en el futuro.

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"No me interesa. No hay que decir: 'de esta agua no hay que beber', pero por ahora no. Tengo estrés con el programa para estresarme por un país", fue la contundente respuesta de la conductora de 'Magaly TV: La Firme'.

En conclusión, Magaly Medina dejó en claro su postura frente al escenario político actual, mientras reafirmó su posición crítica respecto al desempeño de la ONPE durante la jornada electoral.

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