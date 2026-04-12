Bad Bunny manda sentido mensaje al Perú en plena Elecciones 2026: "Perú es clave, no es una frase, es un hecho"

Las Elecciones Generales 2026 en Perú, realizadas este domingo 12 de abril, no solo concentraron la atención por la masiva participación ciudadana en las urnas, sino también por el inesperado impacto en redes sociales de la aparición de Bad Bunny. El artista puertorriqueño sorprendió al compartir imágenes relacionadas con el país, generando revuelo.

Bad Bunny comparte fotos y videos de Perú

Las Elecciones Generales 2026 en el Perú se desarrollaban en medio de algunos contratiempos cuando Bad Bunny sorprendió al publicar una serie de imágenes de su visita al país realizada en enero de este año. La publicación rápidamente se viralizó en redes sociales, posicionando nuevamente al artista como tendencia, e incluso llevó a que muchos usuarios especularan con un posible viaje sorpresa.

Las fotografías compartidas muestran distintos momentos de su paso por el país, desde escenas cotidianas en mototaxis hasta su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao, además de su visita al restaurante Maido, uno de los más reconocidos de la gastronomía peruana.

El mensaje que acompañó las imágenes fue el eje central de la publicación, donde el cantante resaltó el valor de su experiencia en el país:

"Perú es clave... no es una frase vacía, es un hecho, pues tengo muchas anécdotas e historias que marcaron mi vida y mi carrera estando en este maravilloso país", escribió el puertorriqueño.

El popular 'Conejo Malo' también recordó el vínculo que mantiene con sus fans peruanos desde el inicio de su carrera, cuando aún no era una estrella mundialmente conocida.

"Llevo visitándolos desde el 2017 y siempre me han mostrado su amor, pero esta vez se sintió diferente. Fue como un amor con más confianza, de que ya nos conocemos y de que siempre estaremos conectados", añadió.

Bad Bunny destaca la energía del público peruano

En su mensaje, Bad Bunny recordó la alegría que sintió durante sus presentaciones en el Perú. También resaltó la reacción del público en sus conciertos, especialmente al interpretar sus canciones al ritmo de la salsa, destacando que el Perú es un país salsero.

"Estaba muy emocionado por cantar con ustedes de nuevo, en especial mis canciones de salsa, sabiendo que son amantes de ella y que siempre han abrazado a los artistas de mi tierra", dijo el intérprete.

El cantante además confesó que llegó a Lima sin el mejor ánimo, pero que la energía de sus seguidores cambió por completo su estado emocional. Señaló que el cariño del público peruano lo sorprendió desde el inicio. Esto hizo que su experiencia en el país fuera completamente distinta.

"Les confieso que antes de llegar a Lima mi ánimo no era el mejor... pero la energía que me regalaron desde la primera noche fue otra cosa. ¡Asu mare! Me fui de su tierra lleno de alegría y energía", expresó.

Finalmente, reveló un detalle personal sobre su conexión con el país: "Curiosamente, 'Perú' es una de mis palabras favoritas desde chiquito", añadió.

En resumen, Bad Bunny compartió un mensaje dedicado al Perú, en el que resaltó el vínculo especial que mantiene con el país y recordó las experiencias que marcaron su paso por territorio peruano. El artista destacó el cariño de sus seguidores y la importancia de estas vivencias en su vida personal y carrera musical.