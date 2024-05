Magaly critica segundo embarazo de Samahara Lobatón: "Que pena por esa criatura"

Magaly Medina no pasó por alto las recientes publicaciones de Samahara Lobatón en sus redes sociales donde al parecer lamenta haber quedado embarazada de Bryan Torres quien hace unos días reveló que no ama a la influencer.

La conductora criticó la problemática relación que tuvo Samahara con Bryan y que a pesar de no tener estabilidad en su relación tenían planeado quedar embarazados.

Le dice de todo

Magaly Medina ha cuestionado el segundo embarazo de Samahara Lobatón quien se encuentra actualmente soltera y se ha dedicado a publicar mensajes en contra de Bryan Torres quien viene dando entrevistas en medios de comunicación revelando que ya no ama a la hija de Melissa Klug pero será y es un padre responsable.

La conductora afirmó que Samahara tuvo varias pérdidas y aún así siguió intentando junto a Bryan quedar embarazados pese a que la relación que llevaban no se destacaba por ser formal y estable.

"Ella no es una chica que no tiene 15 años ni 16 años, cuando ella con la relación que tuvo con Bryan Torres ellos estaban peleando, sin embargo, trataban de embarazarse, ella tuvo una pérdida y nosotros lo informamos, en esa toxicidad en el ambiente intentaban embarazarse", dijo inicialmente.

Por otro lado, consideró una irresponsabilidad traer hijos al mundo cuando no existe un ambiente de armonía y solo prevalece el rencor y diferencias entre dos personas que dentro de poco se convertirán en padres nuevamente.

"A mi me parece una gran irresponsabilidad traer hijos al mundo bajo esas circunstancias sabiendo que tu relación no funciona, sabiendo que tu relación es inestable, sabiendo que tú estás mendigando amor", agregó.

Asimismo, Magaly agregó que Samahara tuvo muchas señales para terminar su relación con Bryan Torres a tiempo, sin embargo, decidieron salir embarazados a pesar de ser una de las ex relaciones más criticadas en los medios.

"Ahí no te embarazas, ahí no te quedas, no obligas a la otra persona a jugar a la casita (...) Eso debiste darte cuenta desde un principio porque todo el mundo te lo dijo", reveló.

Finalmente, la popular 'Urraca' se mostró indignada y apenada por el futuro del bebé de Samahara y espera que la influencer logre tener la madurez de darle a su segundo bebé una familia que lo ame y lo cuide sin condiciones y no repetir la historia de Youna.

"Me da pena la criatura porque son tan inmaduras estas personas", concluyó la periodista.

¿Por una tercera persona? Bryan Torres revela el verdadero motivo de su ruptura con Samahara Lobatón

En medio de la polémica tras su ruptura con Samahara Lobatón, el salsero Bryan Torres reveló durante una reciente entrevista con América Hoy los verdaderos motivo del fin de su romance con la futura madre de su hijo. A diferencia de los rumores que se difundían, Torres explicó que su relación con Lobatón no llegó a su fin debido a la intervención de terceras personas, sino más bien por desacuerdos en las personalidades de ambos.





"Esto no se ha terminado por una tercera persona, simplemente por incompatibilidad de caracteres. No lo supimos manejar y ya", afirmó el cantante durante la entrevista. También manifestó su interés en mantener una relación positiva con Melissa Klug y Abel Lobatón, quienes son los padres de Samahara, ya que pronto estarán unidos como familia debido al próximo nacimiento del bebé.

"Todo ese tiempo fue bonito y como digo, quisiera llegar al punto de ¿qué realmente pasó? Y pensar, meditar para no cometer lo mismo, ¿no?", reflexionó Torres. Asimismo, señaló la importancia de tener una conversación sana con Melissa Klug para fortalecer los lazos familiares.