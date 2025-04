Magaly Medina a Laura Spoya tras pedir que frene 'hate' a influencers: "Si desatas una tormenta, hazte cargo"

Laura Spoya está en el ojo de la tormenta luego de compartir en redes sociales la experiencia incómoda que vivió con un grupo de influencers durante un viaje a Cusco. El testimonio de la ex Miss Perú generó una gran controversia y reacciones divididas en el mundo del espectáculo. Ante ello, Magaly Medina y los conductores de Amor y Fuego no tardaron en pronunciarse al respecto con su particular estilo.

Magaly Medina cuestiona a Laura Spoya por su pedido de frenar el 'hate'

En la última emisión de 'Magaly TV: La Firme', la conductora se refirió a la polémica entre Laura Spoya y las influencers Carolina Braedt, Valery Revello, Daniela Núñez Dodero y Talia Echecopar. Medina señaló que en el mundo del espectáculo y las redes sociales la competencia por destacar es constante, por lo que Spoya debería estar acostumbrada a estas dinámicas.

"Era un viaje de influencers y todas quieren ser mejor que la otra, tener más arrastre que las demás. Ahí hay una mezcla de egos muy grande. Porque el mundo de las influencers es como el mundo de la televisión. ¿Por qué sentirse ofendidas? No hay que ser tan ingenuas si Laura Spoya sabe cómo es este mundo", comentó la periodista.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la dura crítica de Magaly cuando Spoya pidió a sus seguidores detener los ataques contra las influencers involucradas. La conductora la acusó de no asumir la responsabilidad de sus declaraciones y de haber utilizado la situación para generar contenido en su programa.

"Ella dice 'paren el hate chicos', pero vestidos de rosado siempre facturando... Si tú fuiste la que provocaste con tu manera de contar en un streaming en redes donde hay un público esperando tirar hate. Si desatas una tormenta, hazte cargo", sentenció Medina.

Rodrigo y Gigi se burlan de la controversia

El programa 'Amor y Fuego' también abordó el tema y mostró fragmentos del podcast 'Good Time', donde Laura Spoya relató que una de las influencers la hizo sentir excluida debido a que su atuendo fucsia no coincidía con la "paleta de colores" del grupo.

La polémica no tardó en desatar una ola de críticas contra las influencers mencionadas. En respuesta, Rodrigo González y Gigi Mitre opinaron al respecto con su característico tono irónico.

"¿Sabes lo que me da risa? Es que digan que es un experimento social, fue una pelea de huecas y la ridiculez más grande decir que por la paleta, por el color, por el fucsia...", comentó Gigi. A lo que Rodrigo González agregó: "Pelea de huecas, muy bien Gigi. Eso es lo que es, una pelea de huecas".

Las declaraciones de Laura Spoya no solo generaron una reacción en redes sociales, sino que también fueron analizadas y cuestionadas por figuras del espectáculo. Mientras Magaly Medina la acusó de no asumir la responsabilidad de sus palabras, Rodrigo González y Gigi Mitre minimizaron la controversia con comentarios sarcásticos.