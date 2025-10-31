Magaly Medina reacciona al disfraz de Pamela Franco como "la oficial": "Graciosita había sido"

Magaly Medina volvió a lanzar dardos y esta vez su blanco fue Pamela Franco, quien durante la celebración de Halloween decidió disfrazarse de policía y acompañar su atuendo con un audio viral de la "Urraca". La periodista reaccionó al video y recordó el pasado de la cantante con Christian Cueva.

Magaly Medina comenta disfraz de Pamela Franco

Magaly Medina volvió a causar revuelo al lanzar uno de sus clásicos comentarios sobre Pamela Franco. La cumbiambera decidió disfrazarse de policía durante Halloween y acompañar su atuendo con un audio viral de la propia "Urraca".

En el video, que rápidamente se volvió tendencia, Pamela se animó a usar el recordado audio en el que Magaly decía: "Disfrácense de policías para que alguna vez sean la oficial. Jajaja".

Según Magaly Medina, la cantante habría aprovechado la ocasión para reírse de sí misma y recordar su pasado como la "clandestina" de Christian Cueva, cuando su relación aún no era pública. Desde su programa "Magaly TV La Firme", le lanzó una respuesta con su característico tono sarcástico.

"Bueno, hay alguien que se quiso hacer la graciosita, ¿no? La Pamela Franco, a la que ella caía pues en este tipo de chicas que nunca las presentaban, ¿no? En mucho tiempo fue la clandestina de Christian Cueva. Entonces ahora quiso, por Halloween, decir: 'Ay, me voy a reír de mí misma'", soltó entre risas.

Pamela apareció en redes luciendo su disfraz de policía con una gran sonrisa y actitud divertida. Sin embargo, el gesto no convenció a Magaly, quien volvió a tomar la palabra.

"(Silencio) ¿Qué decimos?... Lo que pasa es que ahora la hicieron oficial ya, ¿no? Pero antes, ese era para antes, Pamela. Ese era para cuando era clandestina, ¿no? ¿Cómo es, no? Algunas realmente sí se enorgullecen de ser la oficial. Graciosita había sido. Graciosita, graciosita", comentó con ironía.

La conductora recordó los inicios de la relación entre Pamela y Cueva, cuando los rumores apuntaban a una historia paralela mientras el futbolista seguía casado. Magaly enfatizó aquello, dejando claro que no olvida aquel episodio.

Pamela se ríe, pero Magaly no olvida

El disfraz de Pamela Franco no pasó desapercibido. En TikTok, el video de la cantante se llenó de comentarios divididos. Algunos la aplaudieron por reírse de sí misma, mientras que otros coincidieron con Magaly y la criticaron por "revivir" una historia que ya generó bastante polémica.

Pamela, por su parte, dejó claro que quiso tomárselo todo con humor. La cumbiambera parece estar enfocada en su carrera, en su vida familiar junto a su pequeña hija y su pareja Christian Cueva. Aunque parecía una simple broma por Halloween, el comentario de Magaly volvió a encender el debate. Y es que, para la "Urraca", hay cosas que ni los disfraces pueden borrar.

En conclusión, el disfraz de Pamela Franco como "la oficial" por Halloween generó una nueva reacción de Magaly Medina, quien no dudó en recordarle su pasado con ironía. Mientras la cantante buscó tomarlo con humor y mostrar una actitud relajada, la periodista reafirmó su postura crítica y dejó claro que no olvida los episodios mediáticos del pasado.