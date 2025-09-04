Magaly Medina sobre pedido de S/64 mil de Pamela López a Christian Cueva: "Ni que ganara como Messi"

Magaly Medina decidió cuestionar el pedido de Pamela López a Christian Cueva, quien estaría solicitando una pensión mensual de 64 mil soles para sus tres hijos. Según la conductora, la cifra es demasiado alta y fuera de la realidad del jugador.

Magaly Medina sobre Pamela López y pensión a Christian Cueva

Magaly Medina volvió a encender la polémica al hablar del caso de Pamela López y Christian Cueva. La conductora no se guardó nada y calificó como "exagerado" el pedido de 64 mil soles de pensión mensual que la expareja del futbolista estaría exigiendo.

Magaly no cree en la cifra. En su programa "Magaly TV: La Firme", la periodista arrancó con ironía y dejó claro que ese monto no tiene sentido con la realidad de "Aladino".

"¡Guau! ¡Sesenta mil soles mensuales! Pero, ¿qué? Ni que Cueva ganara un súperdinero en Ecuador. Porque él, su carrera, ella misma lo ha reconocido, está de capa caída, ¿no? Sesenta y cuatro mil soles mensuales. Bueno, actualmente le está dando doce mil soles", comentó.

La popular "urraca" recalcó que lo que pide Pamela es demasiado si se considera el nivel económico actual del jugador. Magaly explicó que, en Ecuador, el sueldo de Cueva estaría muy lejos de esa cifra.

"Ella dice que mucho de esto se va en colegios. Okey, pero sesenta y cuatro mil. Yo creo que ese más bien es todo su sueldo que él recibe allá en Ecuador. O hasta menos, de repente. Supongamos que él gane quince mil, no le va a alcanzar pues sesenta y cuatro mil, tendría que prestarse plata", señaló.

La conductora también recordó que los niños están acostumbrados a un nivel de vida. Mencionó que Cueva debe seguir respondiendo, pero dentro de lo que realmente gana.

"Puedes pedir el cielo, pero el juzgado va a decidir de acuerdo a los gastos y a lo que gana la persona cuánto se dará. Más de 12 definitivamente tiene que dar si quiere que sus hijos por lo menos estén bien cuidados... Están acostumbrados a un cierto nivel de vida. Tendría que ponerlos en un colegio más barato. Él los acostumbró a ese nivel de vida y no tienen por qué bajar", comentó.

Además, recordó que aunque Pamela pida lo que quiera, será el juez quien decida cuánto corresponde realmente. Pese a que la madre de los hijos de Cueva explicó cuáles serían los gastos de sus hijos, Magaly insistió en que el pedido no tiene sentido.

"Me parece un pedido exagerado. Yo creo que ningún juez le va a conceder tanto dinero. Estamos hablando de Christian Cueva, no de Lionel Messi ni de Cristiano Ronaldo. Cueva ya tiene la carrera, pero ha desperdiciado muchísimo de su vida, ya todos sabemos cómo", sentenció.

¿Qué dijo Pamela López sobre la pensión?

Pamela López reveló que la pensión de alimentos que pide para sus hijos podría superar los S/60 mil al mes, tras la declaración de su defensa legal sobre el porcentaje que Christian Cueva debería destinar de su sueldo. No obstante, aclaró que se trata solo de un pedido inicial, pues en la práctica los jueces casi nunca otorgan el monto completo.

La expareja de Cuevita también se defendió y explicó cómo se maneja el dinero que recibe actualmente. Pamela aseguró que no busca lujos, sino cubrir las necesidades de sus tres hijos en Lima, donde el costo de vida es alto.

"Finalmente, como ya se expuso, yo percibo —bueno, mis hijos perciben, porque no soy yo, es para mis hijos— doce mil soles, de los cuales solamente se puede hacer uso de cuatro mil, porque ocho mil van para el colegio. Entre esos cuatro mil tengo que pagar mi mantenimiento, servicios, alimentación, recreación, salud, vestimenta, extras y más", comentó.

En conclusión, la novela entre Pamela López y Christian Cueva sigue dando de qué hablar. Ella insiste en que la pensión debe subir para cubrir todos los gastos de sus tres hijos, mientras que Magaly Medina asegura que la cifra pedida es "imposible de pagar". Al final, será la justicia la que determine cuánto debe desembolsar el futbolista.