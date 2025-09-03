Christian Cueva podría dar el 60% de sueldo como pensión para sus hijos, según abogado de Pamela López

Pamela López llegó a una conciliación de régimen de visitas con Christian Cueva. Sin embargo, aún está pendiente definir el monto que el futbolista deberá pasarle a la empresaria para la manutención de sus hijos. El abogado de Pamela López dejó claro que Cueva podría destinar hasta el 60% de sus ingresos como pensión.

¿Cuánto le pasará Christian Cueva a sus hijos con Pamela López?

Esta mañana, en América Hoy, se presentó el nuevo abogado de Pamela López, Gino Zamora, quien asumió la defensa de la empresaria tras el fin del patrocinio legal que tenía con Rosario Sasieta.

Gino Zamora señaló que, a partir de ahora, asumirá todos los procesos legales de Pamela López, incluyendo las denuncias por violencia física y psicológica que la empresaria interpuso contra el futbolista el año pasado, cuando se separaron.

Consultado sobre la pensión que Pamela López solicitó a Christian Cueva, el abogado se negó a dar el monto exacto que estarían pidiendo. Sin embargo, indicó que las leyes establecen parámetros para determinarlo.

"La idea es llegar a un acuerdo conciliatorio. No voy a mencionar el monto que estaríamos dispuestos a aceptar (...) la norma es clara en que se pueden pedir alimentos hasta el 60% del ingreso del padre , también se evalúa el nivel de vida al que los niños estaban acostumbrados", indicó.

Pamela López sobre los 12 mil de Cueva

Pamela López volvió a estar en el ojo de la tormenta tras las críticas que recibió por la pensión de 12 mil soles que le pasa Christian Cueva para el cuidado de sus tres hijos. La influencer y empresaria decidió romper su silencio en una entrevista con "Magaly TV La Firme" y aclaró que ese dinero no es un lujo para ella, sino una necesidad para los gastos de sus pequeños.

Pamela explicó que la pensión que recibe de su expareja cubre gastos esenciales como colegios, alimentación, transporte y salud. Aceptó que le gustaría conciliar sobre la pensión de alimentos.

"Sí, estoy de acuerdo, Magaly. Me gustaría sentarme con él, poder conversar y llegar a ese acuerdo de alimentación. Como te digo, hoy por hoy cuento...", expresó la joven madre, dejando en claro que aún hay temas por resolver con el futbolista.

De esta manera, el proceso entre Pamela López y Christian Cueva continúa avanzando, pues aunque ya definieron el régimen de visitas, la pensión de alimentos sigue en debate y la defensa de la empresaria confía en lograr un acuerdo justo que garantice el bienestar de los hijos.