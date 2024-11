Magaly trolea a Mónica Cabrejos durante entrevista EN VIVO: "Ya no le presenten al DJ"

Mónica Cabrejos vivió un incómodo momento durante su más reciente visita al set de Magaly TV, La Firme, cuando la conductora del programa le jugó una broma al momento de despedirla, recordando que fue "ampayada" con su DJ.

Magaly trolea a Mónica Cabrejos

La psicóloga fue invitada por Magaly para hablar sobre la oficialización de Christian Cueva y Pamela Franco. Tras conversar largo y tendido, además de analizar la situación, Mónica agradeció la invitación y aprovechó para hacer publicidad a su stand-up comedy.

Sin embargo, no esperaba que Magaly le jugara una broma pesada, haciendo alusión al "ampay" que le hicieron junto al DJ Texbeat.

"A este paso te vas a quedar hasta Navidad (con el stand-up comedy). Gracias, Moniquita, y por favor ya no le presenten al DJ, jajaja ", dijo Magaly. Mónica lo tomó con humor y respondió: "¿Llegó uno nuevo, no? Jajaja".

Magaly trolea a Mónica Cabrejos pic.twitter.com/Z6nX5mYVeL — Luis Vasquez (@lumivacu) November 5, 2024

Recordemos que hace unas semanas Mónica Cabrejos también estuvo invitada en el programa de la "urraca" y después fue captada a bordo del auto del entonces DJ del programa, pero al parecer esa amistad no terminó bien.

¿Qué dijo Mónica tras ampay con DJ?

Hace algunas semanas la exconductora de 'Al Sexto Día' estuvo como presentadora de un grupo de vedettes en un restaurante y a su salida fue abordada por los periodistas de Magaly, quienes no pudieron evitar preguntarle sobre sus salidita con Dj TexBeat.

"A estas alturas de mi vida lo que menos quiero son problemas. Todo bien y tranquilo, un chico de 32 años no es para casarme" , dijo en un inicio en referencia al DJ de nacionalidad venezolana con el que fue captada.

En esa misma línea, dejó entrever que Magaly habría malogrado una de sus conquistas ya que ella quería que el DJ venezolano sea su colágeno.

"El otro día (Dios) me había dado un colágeno, pero... yo estaba lista con mi tenedor y mi cuchillo y aparece Magaly. No pensé que a mí me podían sembrar", dijo entre risas.

Finalmente, minimizó al DJ asegurando que sólo fue alguien que la transportó de un punto a otro. "¿Qué DJ?, ¿qué?, no fue nada, ni good time. Solo fue un Uber, me movió, me trasladó y ya", concluyó.

De esta forma, Mónica Cabrejos fue troleada por Magaly Medina recordando el ampay que tuvo con el DJ Texbeat, pero la psicóloga supo tomarlo con humor y se burló de la situación.